Як не проґавити шанс на материнство: що таке фертильність та коли "золотий вік" для вагітності

Вагітність – це стан, який настає і протікає у кожної жінки по-різному. Комусь вдається зачати дитину "з першої спроби", а хтось не може зробити це роками.

Здатність організму до вагітності та народження називається жіночою фертильністю.

У рамках спецпроєкту "Запитай Життя" ми дізналися:

які головні показники фертильності у жінок і в якому віці вона найвища;

що таке запас яйцеклітин та як його оцінюють;

що робити у випадку зниженого резерву яйцеклітин.

У цьому нам допомогли:

акушерка-гінекологиня, репродуктологиня Клініки академіка Грищенка Катерина Бабенко ;

; акушерка-гінекологиня, репродуктологиня та медична директорка клініки IVMED Галина Стрелко.

Від чого залежить жіноча фертильність?

Серед головних показників жіночої фертильності – запас яйцеклітин (оваріальний резерв), вік та загальний стан репродуктивних органів.

РЕКЛАМА:

Під час внутрішньоутробного розвитку у дівчинки в яєчниках закладається кілька мільйонів статевих клітин. Найбільше їх на четвертому місяці внутрішньоутробного життя – 6-7 мільйонів.

Водночас яєчники новонародженої дівчинки налічують вже значно менше яйцеклітин – 1-2 мільйони. До настання статевої зрілості їх щомісяця стає менше на 11 тисяч.

Переважна більшість яйцеклітин не доходить до етапу розвитку та овуляції.

Репродуктологиня Галина Стрелко розповідає, що до 37,5 років щомісяця розвиваються близько 1000 фолікулів – наповнених рідиною "мішечків", в яких дозрівають яйцеклітини. Та лише 1-2 з них овулюють.

Після 37,5 років кількість яйцеклітин у процесі розвитку збільшується до 2,5 тисячі на місяць. Отже, втрата запасу значно прискорюється.

Резерв вичерпується із настанням менопаузи – в середньому у 50 років.

Водночас фертильність залежить не лише від запасу яйцеклітин, адже це – комплексне поняття.

"Настання вагітності залежить не тільки від оваріального резерву. На це також впливають якість сперми партнера, прохідність маткових труб, частота та час статевого акту (найефективніший період для зачаття – овуляція).

Тому ви можете бути фертильною за всіма показниками, але жити статевим життям лише раз на місяць та не в потрібний день – і зачати дитину не зможете", – пояснює Галина Стрелко.

На зниження фертильності також впливають:

нерегулярна менструація, яка є свідченням нерегулярної роботи яєчників;

захворювання матки та шийки матки, зокрема поліпи та доброякісні пухлини;

ендометріоз – розростання клітини ендометрію (внутрішньої слизової оболонки тіла матки) поза межі внутрішніх стінок матки;

синдром полікістозних яєчників – гормональне захворювання, яке супроводжується підвищенням рівня андрогенів (так званих чоловічих гормонів) та відсутністю овуляції;

високий рівень гормону пролактину;

захворювання щитоподібної залози;

аутоімунні хвороби.

У яєчниках новонародженої дівчинки кількість яйцеклітин сягає 1-2 мільйонів ugurhan/Getty Images

В якому віці фертильність найвища?

У середньому найбільш фертильною жінка є у віці від 21 до 33 років. Цей проміжок називають "золотим". У молодших яйцеклітини можуть бути гіршими, у старших – якість знижується через порушення мітотичного поділу яйцеклітин (дозрівання).

Водночас Галина Стрелко каже, що генетична якість яйцеклітин найкраща у віці 23-27 років. Після 31 року вони починають потрохи погіршуватися, після 38 років – сильно, після 40 років – суттєво.

Чи можна оцінити якість яйцеклітин?

Якість яйцеклітин – це умовний показник, який виміряти неможливо. Про неї стає відомо лише після запліднення та спостереження за розвитком ембріона.

Негативно на якість яйцеклітин впливають: нездоровий спосіб життя (зокрема, погане харчування), хімієтерапія або інше важке лікування, а також стрес.

"Під час війни ми стали помічати, що коли пацієнтка із хронічним стресом планує робити екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ) та проходить стимуляцію яєчників, часто вона має гірші показники синхронності росту, дозрівання і якості яйцеклітин.

Але жодних досліджень результатів ЕКЗ у жінок, які живуть під час війни, тобто в умовах хронічного стресу, не існує", – зауважує Катерина Бабенко.

Як оцінюють запас яйцеклітин?

Їхній резерв оцінюють за допомогою двох способів:

ультразвукового дослідження (УЗД) – шляхом підрахунку антральних фолікулів (тих, чий розмір сягає 3-10 міліметрів);

вимірюванням рівня Антимюллерового гормону (АМГ), який виробляється яєчниками – за допомогою аналізу крові.

Запас яйцеклітин є унікальним для кожної жінки. Але можна виокремити приблизні значення для різних його рівнів:

низький запас: менше ніж 5-6 фолікулів у кожному яєчнику, АМГ – нижчий за 1;

середній запас: близько 10 і більше фолікулів у кожному яєчнику, АМГ – від 1 до 3;

високий запас: від 15 фолікулів у кожному яєчнику, АМГ – від 3 і вище.

Зменшений оваріальний резерв може бути наслідком інфекційних захворювань, онкології, оперативних втручань на яєчниках, видалення кіст, генетичних мутацій.

Однак репродуктологиня Катерина Бабенко каже, що запас яйцеклітин не є показником плідності або неплідності жінки.

Поки в неї є менструація та регулярна овуляція, навіть з мінімальним оваріальним резервом вона може завагітніти природним шляхом. Проте така жінка має менше часу на зачаття дитини.

Запас яйцеклітин оцінюється за допомогою УЗД або аналізу крові на Антимюллерів гормон (АМГ) alexraths/Depositphotos

Кому варто оцінити свій запас яйцеклітин?

Якщо жінці виповнилося 32 роки і вона найближчим часом не планує вагітність, їй варто звернутися до гінеколога для оцінки оваріального резерву.

Також рекомендується пройти цю процедуру жінкам:

близькі родички яких мали ранню менопаузу;

з онкологічними хворобами;

перед оперативним втручанням на яєчниках;

які працюють у тяжких умовах виробництва – з токсинами або променевим випромінюванням.

"Низький запас яйцеклітин – це не предиктор настання ранньої менопаузи. Але так ми можемо зрозуміти, чи входить жінка у групу ризику. Випадки бувають різні. Наприклад, моїй наймолодшій пацієнтці із передчасною менопаузою було 20 років.

Якщо жінки переносять тяжке лікування, променеву терапію, оперативні втручання на яєчниках – це все штучно знижує їхній резерв", – пояснює Катерина Бабенко.

Що робити у випадку низького резерву яйцеклітин?

Якщо жінка старша за 32 роки, не планує вагітність найближчим часом, але хоче у майбутньому мати дітей – їй варто зробити кріоконсервацію (замороження) яйцеклітин.

Ця процедура складається з:

гормональної стимуляції яєчників, під час якої ростуть одразу декілька фолікулів;

пункції – забору яйцеклітин за допомогою малоінвазивного хірургічного втручання;

кріоконсервації – поміщення яйцеклітин на спеціальних носіях у рідкий азот.

Також можна заморозити ембріони. У такому випадку після пункції яйцеклітини запліднюють і культивують ембріони. На 5-6 день їх заморожують за такою ж схемою, як і яйцеклітини.

Молодшим жінкам із низьким запасом варто регулярно відвідувати гінеколога та слідкувати за своїм оваріальним резервом.

Дисклеймер: Детальніше про процедуру замороження яйцеклітин та ембріонів читайте у наступному матеріалі.

Альона Павлюк, "Українська правда. Життя"