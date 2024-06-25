ВООЗ: через алкоголь і наркотики щороку помирають понад 3 мільйони людей

Щороку у світі 3,2 мільйона осіб помирають через причини, пов’язані з вживанням алкоголю та наркотиків.

Про це свідчить глобальна доповідь Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), що ґрунтується на всебічному аналізі даних за 2019 рік.

За даними організації, приблизно 400 мільйонів людей в усьому світі страждають від розладів, пов’язаних із вживанням алкогольних і наркотичних речовин. 209 мільйонів з них страждають від залежності від алкоголю.

Найбільше – 13% смертей – спостерігали серед молодих людей від 20 до 39 років.

"Вживання речовин завдає серйозної шкоди індивідуальному здоров’ю, збільшуючи ризик хронічних захворювань, психічних розладів, і щороку стає причиною мільйонів смертей, яким можна було б запобігти.

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Це лягає важким тягарем на сім’ї та громади, збільшуючи ризик нещасних випадків, травм і насильства", – заявив генеральний директор ВООЗ доктор Тедрос Аданом Гебрейесус.

Серед причин смертей, пов'язаних з алкоголем, найбільше припадає на:

травмування, зокрема внаслідок дорожньо-транспортних пригод (724 тисячі смертей);

неінфекційні захворювання, з яких 474 тисячі випадків – серцево-судинні хвороби, а 401 тисяча – онкологія ;

інфекційні захворювання (284 тисячі випадків).

Незважаючи на те, що загальне споживання алкоголю на душу населення за 9 років спало на на 0,2 літра, ВООЗ називає такі показники "неприйнятно високими".

При цьому найбільше алкоголем у 2019 році зложивали в Європі (9,2 літра на душу населення) та Америці (7,5 літра). Постійне пияцтво визначають більш поширеним серед чоловіків.

"Щоб побудувати більш здорове та справедливе суспільство, ми повинні терміново взяти на себе зобов’язання вжити сміливих дій, які зменшать негативні наслідки вживання алкоголю для здоров’я та соціальні наслідки, а також зроблять доступним лікування розладів, пов’язаних із вживанням психоактивних речовин", – додав очільник ВООЗ.

Нагадаємо, за даними ВООЗ найбільше в Європі зловживають алкоголем підлітки у Великій Британії, Молдові та Болгарії.