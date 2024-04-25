В якій європейській країні діти найбільше зловживають алкоголем – дослідження

У Великій Британії понад третина хлопчиків і дівчат у віці до 11 років пробували алкоголь.

Всесвітня організація охорони здоров'я провела дослідження щодо вживання алкоголю підлітками у 44 країнах Європи.

Першою серед них стала Велика Британія, зазначено у звіті ВООЗ.

57% опитаних 15-річних пробували алкоголь принаймні один раз, а 37% опитаних вказали, що вони вживали алкоголь протягом останніх 30 днів.

У трійці країн, у яких діти віком до 11 років вживають алкоголь, опинилися Велика Британія, Молдова та Болгарія.

Країни, де найбільше підлітків у віці 11-13 років вживають алкоголь Скриншот інфографіки з даних звіту ВООЗ

Серед дітей віком до 13-ти років вживання алкоголю поширене у Великій Британії, Угорщині та Румунії, а до 15-ти – у Німеччині, Угорщині та Греції.

Українські підлітки участі в дослідженні не брали.

Загалом у дослідженні взяли участь 280 тисяч дітей віком 11, 13 і 15 років.

"Вживання шкідливих речовин серед дітей розповсюджене у багатьох країнах Європейського регіону і за його межами є серйозною загрозою громадському здоров’ю.

Враховуючи, що мозок продовжує розвиватися навіть до 25 років, підлітків потрібно захистити від впливу токсичних і небезпечних продуктів. На жаль, сьогодні діти постійно піддаються цілеспрямованому онлайн-маркетингу шкідливих продуктів, а популярна культура, як-от відеоігри, нормалізує їх", – зазначив регіональний директор ВООЗ у Європі доктор Ганс Клюге, пише The Guardian.

До 2022 року кількість 13-річних хлопців, які пробували алкоголь, зросла до 35%, тоді як у 2018-му їх було лише 23%.

Кількість дівчат-підлітків, які пробували алкоголь, за чотири роки подвоїлася – з 17% до 34%.

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"Це може бути одним із наслідків карантину – для соціального життя, психічного здоров’я, стосунків зі школами. Ми знаємо, що Covid мав великий вплив на цю групу", – заявила докторка Джоанна Інчлі з Університету Глазго, повідомляє The Telegraph.

Найгірша ситуація з вживанням алкоголю серед підлітків у Великій Британії – там понад третина хлопчиків (35%) і дівчат (34%) у віці до 11 років пробували алкоголь.

У поколінні 13-річних показники ще гірші: 57% дівчат і 50% хлопчиків вживали алкоголь. Це – найвищий показник серед усіх країн, включених в аналіз.

Більша частина британських дівчат (55%) і хлопців (56%), які походять зі сімей з високим доходом, сказали, що протягом свого життя вживали алкоголь. У дітей зі сімей з низькими доходами показники були нижчими – 50% дівчат і 39% хлопців.

Цифри свідчать, що поширеність вживання алкоголю серед підлітків у Британії є більшою, ніж у Молдові, Болгарії, Румунії та Словенії.

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"Люди, як правило, вважають, що привчання дітей до помірного вживання алкоголю – це хороший спосіб навчити їх безпечного поводження зі спиртним.

Це – неправда. Що раніше дитина скуштує алкоголь, то більшою є ймовірність розвитку в неї проблем з алкоголем надалі", – додала виконавча директорка Інституту вивчення алкоголю докторка Кетрін Севері.