Лікарі навчили ШІ визначати, кому допоможе "революційний" препарат проти раку простати

Інструмент на базі ШІ "бачить" ознаки, непомітні для людського ока

Вчені створили інструмент на базі штучного інтелекту, який аналізує зображення біопсій пухлин.

Він дозволяє точно передбачити, кому з чоловіків із раком простати справді допоможе препарат абіратерон – ліки, які можуть знизити ризик смерті.

Про це пише The Guardian.

Абіратерон називають "революційним" методом лікування найпоширенішої форми раку у чоловіків. Препарат застосовують на пізніх стадіях хвороби.

Але його рідко призначають до масового поширення хвороби через низку побічних ефектів – підвищений тиск, ураження печінки, а також невелике зростання ризику діабету чи серцевих нападів.

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Інструмент на базі ШІ "бачить" ознаки, непомітні для людського ока, і визначає, чи отримає конкретний пацієнт користь від абіратерону. Це дозволить:

обрати тих, хто справді виграє від лікування;

уникнути зайвих побічних ефектів у інших.

"Це дослідження дає змогу точно визначити, кому абіратерон справді потрібен, а кому краще обмежитися стандартною гормонотерапією та променевим лікуванням", – зазначив співавтор дослідження професор Нік Джеймс.

Штучний інтелект проаналізував понад тисячу зразків пухлин пацієнтів із високим ризиком, але ще без метастазів.

У 25% випадків тест показав значну користь від абіратерону: ризик смерті через 5 років знижувався з 17% до 9%. А от для решти пацієнтів (із так званими "біомаркер-негативними" пухлинами) така перевага була статистично несуттєвою.

"Нові алгоритми допомагають з рутинних патоморфологічних даних витягувати точну інформацію, що дозволяє персоналізувати лікування й уникати надмірного втручання", – додав професор Герт Аттард з Інституту раку UCL.