Лікарі навчили ШІ визначати, кому допоможе "революційний" препарат проти раку простати
Вчені створили інструмент на базі штучного інтелекту, який аналізує зображення біопсій пухлин.
Він дозволяє точно передбачити, кому з чоловіків із раком простати справді допоможе препарат абіратерон – ліки, які можуть знизити ризик смерті.
Про це пише The Guardian.
Абіратерон називають "революційним" методом лікування найпоширенішої форми раку у чоловіків. Препарат застосовують на пізніх стадіях хвороби.
Але його рідко призначають до масового поширення хвороби через низку побічних ефектів – підвищений тиск, ураження печінки, а також невелике зростання ризику діабету чи серцевих нападів.
Інструмент на базі ШІ "бачить" ознаки, непомітні для людського ока, і визначає, чи отримає конкретний пацієнт користь від абіратерону. Це дозволить:
- обрати тих, хто справді виграє від лікування;
- уникнути зайвих побічних ефектів у інших.
"Це дослідження дає змогу точно визначити, кому абіратерон справді потрібен, а кому краще обмежитися стандартною гормонотерапією та променевим лікуванням", – зазначив співавтор дослідження професор Нік Джеймс.
Штучний інтелект проаналізував понад тисячу зразків пухлин пацієнтів із високим ризиком, але ще без метастазів.
У 25% випадків тест показав значну користь від абіратерону: ризик смерті через 5 років знижувався з 17% до 9%. А от для решти пацієнтів (із так званими "біомаркер-негативними" пухлинами) така перевага була статистично несуттєвою.
"Нові алгоритми допомагають з рутинних патоморфологічних даних витягувати точну інформацію, що дозволяє персоналізувати лікування й уникати надмірного втручання", – додав професор Герт Аттард з Інституту раку UCL.