Старшокласник зі США відкрив 1,5 мільйона раніше невідомих об'єктів у космосі завдяки ШІ

18-річний старшокласник зі США створив алгоритм на основі штучного інтелекту, який допоміг виявити 1,5 мільйона раніше невідомих об'єктів у космосі.

Результати роботи юнак виклав у дослідженні, яке опублікував у The Astronomical Journal, інформує Phys.org.

Маттео Паз уперше зацікавився астрономією в початковій школі, коли мати привела його на публічні лекції про спостереження за зірками в Каліфорнійському технологічному інституті.

Шкільна вчителька американця побачила в ньому потенціал до науки, тому порадила пройти додаткові курси для підготовки до коледжу.

У 2022 році старшокласник повернувся до закладу освіти, аби влітку вивчати астрономію та пов'язану з нею інформатику. Під час курсу Маттео звернувся до старшого наукового співробітника Деві Кірепатріка з проханням стати його наставником у написанні наукової роботи.

РЕКЛАМА:

"Він дозволив нестримно вчитися, я думаю, тому я так виріс як науковець", – розповів старшокласник.

Вчений запропонував Маттео взяти невелику ділянку космосу і спробувати знайти там зміні об'єкти. Такими тілами називають явища, які важко зафіксувати. До них належать зірки, що вибухають чи затьмарюють одна одну, а також квазари – активні ядра галактики, які випромінюють багато світла.

Однак школяр не хотів вручну переглядати наявні дані, аби знайти нові об'єкти і описати їх. Крім астрономії, Матето цікавився штучним інтелектом, тому вирішив використати його для своєї роботи.

Юнак використав свої поглиблені знання з математики та кодування, аби створити техніку машинного навчання, яка б в ході аналізу великого набору даних змогла знаходити раніше невідомі об'єкти космосу.

Наставник школяра познайомив його з іншими астрономами, які поділилися з ним досвідом машинного навчання для астрономії.

Зрештою у 2024 році Маттео удосконалив створену модель штучного інтелекту для аналізу необроблених даних інфрачервоного орбітального телескопа WISE.

Алгоритм був навчений виявляти дрібні відмінності у випромінюванні, завдяки чому він виявив та класифікував 1,5 мільйона потенційних нових об'єктів. Повний каталог цих тіл Маттео та Деві Кірепатрік планують опублікувати у 2025 році.

"Мою модель можна використовувати для інших досліджень часового простору в астрономії та, можливо, будь-чого іншого, що надходить у часовому форматі", – каже школяр.

За його словами, алгоритми також мають перспективи для аналізу діаграм фондового ринку та атмосфери, зокрема забруднення повітря.

За свої досягнення хлопець отримав найвищу нагороду американського наукового конкурсу для старшокласників Regeneron Science Talent Search і виграв 250 тисяч доларів.

Наразі Маттео закінчує школу та має оплачувану роботу в Каліфорнійському технологічному інституті у відділі, який архівує та аналізує дані космічних місій.

Раніше 12-річний школяр зі США встановив світовий рекорд, здійснивши ядерний синтез у власній ігровій кімнаті. Через це до нього навідалися з Федерального бюро розслідувань.