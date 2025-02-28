Скільки дітей в Україні мають зайву вагу і як це змінити?

Україна вперше взяла участь в дослідженні дитячого ожиріння.

Його провели в рамках Європейської ініціативи ВООЗ з епіднагляду за ожирінням у дітей (COSI). Загалом участь брали 48 країн-учасниць.

У результаті маємо дві новини: хороша та очікувана.

Хороша: показники України щодо дитячого ожиріння кращі за низку інших країн Європейського регіону.

Як сказав під час пресконференції головний санітарний лікар Ігор Кузін, ситуація з дитячим ожирінням у нас краще, ніж, наприклад, в Італії, Греції, Кіпрі, Мальті тощо.

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Водночас загалом в Україні 25% дітей мають зайву вагу. Серед них 9,13% дітей віком 6-8 років діагностували ожиріння.

Очікувана новина – є над чим працювати. І в плані фізичної активності, і в розумінні родин, що таке здоровий раціон.

Що ж виявило дослідження і які стратегії можуть допомогти подолати дитяче ожиріння?

Що показало дослідження

Дослідження проводили у 20 регіонах України, й головним критерієм участі було те, що у визначеному регіоні 90% дітей навчаються очно.

Участь взяли ті регіони, які підконтрольні Україні та де не ведуться активні бойові дії.

У дітей вимірювали зріст та вагу.

Працівники шкіл проходили стандартизоване інтерв'ю віч-на-віч. А батьки дітей заповнювали анкети.

Дослідники сконцентрувались на школярах віком 6-8 років.

Загалом у досліджені взяли участь 3557 дітей та 3601 батьків.

Що виявили:

хлопці частіше мають зайву вагу, ніж дівчата: 25,24% та 20,72% відповідно;

20,3% дітей щодня споживають цукровмісні напої (сюди варто рахувати й бабусин узвар);

17,8% дітей щодня вживають солодощі;

1,2 % дітей регулярно вживають солоні снеки: чипси, попкорн тощо.

Дослідження з'ясувало, що після початку повномасштабного вторгнення діти стали менше споживати сухі сніданки, солодкі напої та солоні снеки.

Але й споживання їжі, яка важлива для розвитку, теж зменшилось. Насамперед йдеться про молочні продукти, м’ясо, рибу, фрукти.

Достеменно причина цього явище невідома, але є сенс припустити фінансовий аспект.

Зі споживанням фруктів та овочів у нас ситуація не райдужна.

За даними дослідження, лише 55,3% дітей щодня споживають свіжі фрукти. І 41,4% овочі (окрім картоплі).

При цьому, одна дитина з п’яти з'їдає менш ніж одну порцію (80 грамів) фруктів чи овочів на день.

"Це не відповідає рекомендаціям ВООЗ та не забезпечує дітей необхідними поживними речовинами", – пишуть дослідники.

За рекомендаціями ВООЗ, дітям (і не лише) рекомендують споживати 5 порцій фруктів та овочів на день.

Про те, чому раціон родин незбалансований та нерізноманітний, можна робити окреме дослідження. Але багато що залежить від розуміння родини, що таке здорове харчування і з психологічної, і з фізіологічної точки зору.

"Люди вчаться бути батьками. Зокрема вчаться тому, як правильно вибудовувати раціон родини з дітьми. Інформація є в інтернеті, та чи завжди вона адекватна і доказова? Ні", – каже Ігор Кузін.

Багато що залежить і від стратегій держави.

Наприклад, в липні 2024 року податковий комітет Верховної Ради підтримав запровадження акцизного податку на солодку газовану воду.

"Податки на солодкі газовані напої у різних формах запровадили приблизно 50 країн (наприклад, у Бельгії такий податок становить 0,53 євро, у Польщі – 0,5 злотих/л, а якщо цукрів більше ніж 5 г – до кожного додаткового грама додається ще 0,05 злотих/л, в Норвегії – 0,25 євро/л)", – йдеться на сайті МОЗ.

В Україні ставка податку – 0,1 євро (приблизно 4 грн) за 1 літр напою. Сплачувати податок будуть виробники та імпортери таких напоїв.

Ігор Кузін додає, що наказ МОЗ також забороняє продавати в школі такі продукти, як-от солодкі газовані напої, енергетичні напої, кондитерські вироби з кремом тощо.

Дієтологиня Людмила Лакуста зауважує, що тут також важливо, аби маятник не хитнувся в інший бік, адже суворі заборони лише можуть призвести до розладів харчової поведінки.

"Це нормально, що діти люблять смаколики. І рано чи пізно вони спробують і шоколад, і чипси. Важливо не робити з цього драму, а поступово побудувати правильні звички. Наприклад, їсти смаколики не голодними, після основних прийомів поживної не ультрапроцесованої їжі", – каже дієтологиня.

Діти та фізична активність

Дослідження дало показало, чи достатньо діти рухаються.

Якщо коротко – недостатньо.

Відповідно до дослідження, третина опитаних дітей ніколи не мають високоінтенсивного фізичного навантаження або витрачають на це менш як 1 години на тиждень.

Водночас за міжнародними рекомендаціями, дітям віком 6-17 років варто мати від 60 хвилин помірної/інтенсивної активності за день.

Важлива також і різноманітність навантаження.

Тобто це повинні бути й кардіо, і силові навантаження (мінімум тричі на тиждень) і вправи/ігри, які зміцнюють кістки як біг, стрибки тощо (мінімум тричі на тиждень).

І хоча б тричі на тиждень діти повинні мати фізичну активність високої інтенсивності.

Для прикладу: якщо ви виконуєте фізичну активність, але при цьому можете розмовляти і не захекатись, то це фізична активність низької інтенсивності.

В школах, які брали участь у дослідженні, в принципі є всі умови для фізичної активності:

97.7% шкіл забезпеченні необхідним спортивним обладнанням;

93,1 % шкіл мають комори для зберігання спортивного інвентарю;

83,9% шкіл мають окремі приміщення для переодягання;

31,6% шкіл мають душові кабіни.

Проте, як зазначив на пресконференції представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт, найважливішим аспектом є те, чи діти отримують задоволення від фізичної активності. А також те, чи є безпечним простір поза межами школами.

"Чи можемо ми безпечно дістатись школи пішки або на велосипеді? Це те, про що варто замислитись громадам", – каже він.

Фітнес-тренерка Аліса Пивоварчик пояснює, що діти рухаються в грі.

А для підлітків мотивація — це соціалізація з однолітками.

"Дітям має бути весело. А ще добре, коли є соціалізація, тому я раджу заняття з танців, бойових мистецтв тощо.

Не менш важлива й інфраструктура міста: де є скейтпарки й футбольні майданчики – там будуть діти.

Спортивні майданчики так чомусь не працюють. Бо там немає елементу гри. За винятком випадків, коли збирається саме компанія тих, хто тренується. Але це вже більше підліткова історія", – каже вона

Сучасні діти багато часу проводять в гаджетах, і це очікувано в нашу епоху. За даними дослідження, 83,4% дітей витрачають понад дві години на телевізор або гру на девайсах.

Аліса Пивоварчик зауважує, що в сучасному світі це можна використати на користь фізичної активності, наприклад, ігри і квести з доповненою реальністю.

Окремою проблемою залишається і навчальне навантаження: 39,1% дітей витрачають понад 2 години на виконання домашнього завдання у вихідні.

Це при тому, що для учнів 1-2 класів, згідно з наказом МОЗ, не рекомендуються обов'язкові завдання поза уроками.

Отож в рекомендаціях нічого нового.

Варто дати дітям можливість більше рухатись, сформувати правильні звички, а дорослим – бути гідним прикладом.

Наталія Бушковська, спеціально для УП. Життя