Скільки циклів безоплатної реабілітації можуть отримати військові? Відповіли у МОЗ

Реабілітація військових з тяжкими травмами у стаціонарі може тривати 4 місяці на рік

У Міністерстві охорони здоровʼя пояснили, скільки має тривати реабілітація військових із травмами різних ступенів тяжкості.

Зокрема, військовим із важкими пораненнями держава оплачує вісім циклів реабілітації на рік у стаціонарі, а також два амбулаторних цикли.

Про це розповів генеральний директор Директорату високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ Василь Стрілка під час освітнього заходу "Реабілітація в Україні в умовах війни: погляд зсередини".

Один цикл реабілітації у стаціонарі триває 14 днів. Фінансування залежить від тяжкості стану пацієнта, який потребує реабілітації.

"Для легкого, середньостатичного пацієнта ми гарантуємо оплату двох циклів стаціонарної реабілітації і двох циклів амбулаторної реабілітації. Для важких пацієнтів ми гарантуємо оплату восьми циклів стаціонарної реабілітації", – сказав Василь Стрілка.

За 14-денний цикл реабілітації пацієнта з групи найвищої складності держава сплачує 41,5 тисячі гривень. Водночас виплата на реабілітацію найлегшого пацієнта стартує від 15 тисяч гривень за цикл.

Минулого року НСЗУ однаково платили медзакладам за всіх пацієнтів, незалежно від тяжкості поранення. За 14-денний цикл реабілітації сплачували 19,7 тисячі гривень.

Однак після консультації з фахівцями у МОЗ розділили пацієнтів на три групи, залежно від тяжкості поранення, і за реабілітацію "найважчих" пацієнтів почали платити більше.

За словами очільника департаменту МОЗ, завдяки такому підходу медзаклади більш вмотивовані реабілітовувати пацієнтів із важкими пораненнями.

"Минулого року НСЗУ платили однаково за цикли по 14 днів, за будь-якого пацієнта. Суми було достатньо, щоб покрити середньостатистичні випадки. І ми стикнулися з тим, що важкого пацієнта, наприклад, із важкою черепно-мозковою травмою, не беруть, тому що завантажені пацієнтами з більш легкими травмами.

Щоб змінити поведінку і мотивацію надавача послуг, ми трошки поміняли підходи. Ми розбили пацієнтів на три групи складності", – каже Василь Стрілка.

До першої та другої груп увійшли пацієнти із легкими травмами і травмами середньої тяжкості. Водночас до третьої групи включили військових із важкими травмами – наприклад, людей з ампутаціями або численними травмами.

"Це повністю змінило підхід до надання послуг. Пропускна спроможність закладу прив'язана до кількості фахівців. Тому що фахівці повинні витратити на пацієнта три години, а якщо це фізичний терапевт, – шість годин реабілітації на день. Тобто фахівець може забезпечити двох пацієнтів. І єдиний спосіб для закладу або відділення заробити більше, маючи фіксовану кількість фахівців, – це брати важчих пацієнтів", – каже Василь Стрілка.

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Для "важких" пацієнтів передбачено вісім циклів безоплатної реабілітації у стаціонарі на рік. Медзаклади можуть надавати і більше послуг, але додаткові цикли реабілітації вже не фінансуватиме НСЗУ.

"Можливо, якщо будуть запити, ми зможемо коригувати цю політику. Але наразі ми оплачуємо вісім циклів на рік, тому що нам треба ставити якусь межу", – пояснив Василь Стрілка.

Нині у 58% закладів уже створені реабілітаційні відділення, додав очільник Директорату високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ. Також 295 закладів уклали з НСЗУ договори на стаціонарну реабілітаційну допомогу.

Нагадаємо, торік пацієнтам із важкими травмами збільшили термін реабілітації з 42 до 168 днів. З 2023 року військові з важкими травмами, зокрема пошкодженнями спинного мозку, ампутаціями чи важкими черепно-мозковими травмами, замість двох циклів реабілітації можуть пройти вісім.

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