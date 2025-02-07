В Україні суттєво зріс запит на психологічну допомогу – опитування

В українському суспільстві відбувається поступове зменшення стигми і упередження щодо психологічної допомоги, а запит на неї суттєво зріс.

Про це свідчать результати всеукраїнського дослідження у межах програми ментального здоров’я "Ти як?", проведеного у грудні 2024 – січні 2025 року, повідомила перша леді Олена Зеленська.

Психологічний стан українців

За даними дослідження, серед опитаних українців рівень задоволеності власним психологічним станом продовжує знижуватися – у 2022 році він становив 41%, а на початку 2025 року вже впав до 36%.

Також українці скаржилися на високий рівень втоми, напруженості, страху та роздратування.

"Війна та пов'язані з нею виклики залишаються основним джерелом психологічного напруження. 83% опитаних відчувають високий рівень стресу, причому 78% безпосередньо пов'язують це з повномасштабним російським вторгненням.

РЕКЛАМА:

Фінансові складнощі турбують 52% населення, а соціально-політична ситуація викликає занепокоєння у 47% респондентів", – йдеться в дослідженні.

Рівень задоволеності власним психологічним станом продовжує знижуватися

74% опитаних також висловили занепокоєння через безпеку близьких, а 54% – страх через ризики для життя і можливість отримати травми. Водночас частка респондентів, які хвилюються через втрату джерела доходу, склала 39%.

Результати дослідження також свідчать, що останнім часом респонденти найчастіше відчували:

тривожність та напругу (58%);

погіршення сну (50%);

виснаженість (49%);

поганий настрій (49%);

емоційну нестабільність (45%);

роздратування чи злість (44%).

"Разом з тим українці демонструють здатність до конструктивного подолання стресу. Замість деструктивних практик, люди обирають способи підтримки ментального здоров'я, як-от спілкування з друзями чи сім’єю (36%), перегляд фільмів (35%) та прослуховування музики (30%).

Відмітимо, що сидіння в інтернеті залишається головною стратегією відволікання від стресу, її використовує 40% опитаних", – зазначають у результатах.

Читайте також : Як покращити самопочуття під час стресу: клінічний психолог назвав 20 способів

Ставлення українців до психологічної допомоги

Дослідники відмітили тенденцію до зменшення стигматизації психологічної допомоги.

Частка українців, які за потреби звертаються до психолога, зросла – з 7% у 2022 році до 17% на початку 2025 року.

Крім того, суттєво збільшився запит на психологічну підтримку – з 41% до 71%.

Запит на психологічну підтримку зріс із 41% до 71%.



"Основними бар’єрами звернення за психологічною допомогою є впевненість у власній здатності впоратися самостійно (39%) та сприйняття проблем як недостатньо серйозних, щоб йти за допомогою до спеціалістів (36%).

Інші бар’єри, такі як недовіра до психологів або сором, залишаються менш поширеними, але також помітними", – пояснюють у дослідженні.

Респондентів також запитували про основні групи людей, які, на їхню думку, найбільше потребують психологічної допомоги. Такими українці вважають:

військових (68%);

тих, хто втратив близьких унаслідок війни (65%);

цивільних, які пережили бойові дії (42%);

людей, які перебували в окупації (41%).

"Ці результати підкреслюють фокус суспільства на підтримці тих, хто безпосередньо пережив найсильніший потенційно травматичний досвід війни", – кажуть дослідники.

Звернення за психологічною допомогою

Найбільшою довірою у питаннях ментального здоров’я користуються професійні психологи та психотерапевти, як на особистих консультаціях (32%), так і на безкоштовних гарячих лініях (24%). Також залишається високою довіра до людей із власним досвідом вирішення ментальних проблем (29%).

"Значно менше довіри викликають фармацевти, блогери чи парафіяни церкви, що свідчить про переважне звернення українців до професійних та авторитетних джерел інформації", – пояснюють автори дослідження.

Крім того, в українському суспільстві позитивно змінюється ставлення до людей, які мають труднощі з ментальним здоров'ям.

"Відчуття бажання допомогти або хоча б поговорити зросло – на момент опитування 4 хвилі його мали 73%, що вказує на більшу готовність підтримати таких людей та покращення розуміння і підтримки серед населення людей з проблемами ментального здоров'я", – резюмують автори.

Дослідження було проведене в період з 12 грудня 2024 року до 4 січня 2025 року методом анонімного онлайн-опитування. У ньому взяло участь 2002 респондента.