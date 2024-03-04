У МОЗ розповіли, скільки українських медиків виїхали за кордон

За час повномасштабного вторгнення з України виїхали близько 3% медпрацівників, які працювали в Програмі медгарантій, виїхали за кордон.

Про це заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

"Якщо дивитися на офіційну статистику, лише 3% медпрацівників, які працювали в Програмі медичних гарантій, залишили межі країни.

Але ми розуміємо, що велика кількість людей, яким вони надавали меддопомогу, також залишили країну. Тому кризи кадрів у сфері охорони здоровʼя немає", – запевнив він.

Водночас медична система, як і низка інших галузей, стала на військові рейки, тому частину медичного персоналу мобілізували.

"Нам треба весь час перелаштовуватися до викликів, які принесли російські терористи", – додав Ляшко.

Міністр зауважив, що, за прогнозами ВООЗ, до 2030 року у світі виникне кадрова криза у сфері охорони здоровʼя. Україна не стане виключенням, але вже зараз в уряді вживають заходів, щоб мінімізувати її вплив.