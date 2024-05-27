Як запобігти розвитку алергії на арахіс у дітей? Вчені, ймовірно, знайшли спосіб

Споживання арахісу до 5 років знижує ризик алергії на нього

Вчені заявили, що годування арахісом дітей віком до п’яти років знизило ризик алергії на цей продукт у підлітковому віці на 71%.

Результати дослідженні опубліковані у науковому журналі NEJM Evidence, повідомляє Medical Xpress.

Алергію на арахіс мають близько 2% дітей молодшого віку в Північній Америці, Великій Британії, Західній Європі та Австралії. Для декого з них навіть невелика кількість цього продукту може призвести до небезпечної для життя алергічної реакції.

Дослідники з Королівського коледжу Лондона провели експеримент за участі дітей до 12 років, яких розділили на 2 групи.

Одну половину учасників вони попросили регулярно вживати арахіс до 5 років, іншу – уникати. Вчені виявили, що раннє введення його до раціону знизило ризик алергії в цьому віці на 81%.

Далі вони спостерігали за дітьми обох груп до досягнення ними 12 років. У цей період учасники могли їсти арахіс у будь-якій кількості та з будь-якою частотою.

Дослідники встановили, що 15,4% учасників з групи, які уникали арахіс до 5 років, та 4,4%, які постійно їли його в цей період, мали алергію на арахіс у віці 12 років або старше.

Вони дійшли висновку, що регулярне вживання арахісу в ранньому віці знижує ризик розвитку алергії на нього у підлітковому віці на 71%.

"Це безпечне та високоефективне втручання, яке можна впроваджувати вже у віці чотирьох місяців. Немовля має бути готовим до відлучення від грудей, і арахіс слід вводити у вигляді м'якої пюреподібної пасти або у вигляді арахісових слойок", – зазначив співавтор дослідження Джордж Дю Туа.

За словами дослідників, частота й кількість спожитого арахісу була різною в обох групах і були періоди, коли діти зовсім не їли його. Отже, для захисту від алергії не треба вживати арахісові продукти протягом усього дитинства та раннього підліткового віку на постійній основі.

"Десятиліттями поради уникати арахісу змушували батьків боятися вводити арахіс у ранньому віці. Докази очевидні, що раннє введення викликає довгострокову толерантність і захищає дітей від алергії до підліткового віку.

Раннє споживання арахісу дозволить запобігти більш ніж 100 000 нових випадків алергії на арахіс щороку в усьому світ", – зауважив співавтор дослідження Гідеон Лак.

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