Замінники солі можуть допомогти знизити ризик передчасної смерті – дослідження

Відмова від солі та використання її замінників знижують ризик ранньої смерті

Зменшення солі у раціоні та використання її замінників може суттєво знизити ризик передчасної смерті, зокрема від серцево-судинних захворювань.

Дослідники проаналізували результати 16 досліджень, у яких вивчали вплив замінників солі на здоров'я 35 тисяч людей з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. Учасники досліджень використовували замінники солі замість звичайної протягом певного періоду часу, пише CNN.

Науковці порівнювали вживання звичайної солі, яка складається приблизно на 100% з хлориду натрію, іноді з додаванням йоду, з використанням замінника солі, що складається з 25-30% хлориду калію і 60-75% хлориду натрію.

"Ми раді, що можемо надати докази того, що замінники солі при довгому застосуванні (до 10 років) ефективні для поліпшення роботи серцево-судинної системи", – сказав доктор Лоай Альбаркуні, доцент Інституту доказової медицини при Університеті Бонда в Австралії.

Дослідження проводили у Китаї, Великій Британії, Тайвані, Перу, Нідерландах і Норвегії.

Оскільки дві третини результатів отримали в Китаї, автори були здивовані тим, як мало досліджень щодо замінників солі було проведено за межами азіатських країн.

"Саме тому ми оцінюємо рівень доказової бази для західного населення "від низького до дуже низького" – просто не вистачає даних, щоб підтвердити, що заміна солі буде такою ж ефективною в західних країнах", – зазначив Альбаркуні.

Заміна солі також вплинула на зниження рівня натрію в сечі та артеріального тиску. Так діють ліки від артеріального тиску, виявили автори дослідження. За словами Альбаркуні, це може пояснити зниження ризику смерті.

Замінники солі можуть допомогти в одужанні від хвороб серця Wavebreakmedia/Depositphotos

Автори визнають, що в дослідженнях деякі замінники солі не були перевірені, а деякі придбали самі учасники, а не використовували надані дослідниками.

"І хоча калій корисний, але будь-яка сіль, не залежно від того, чи це хлорид натрію, калію чи магнію, залишається сіллю. І найкращий спосіб отримати цей мікроелемент для організму – це їсти фрукти та овочі – саме там його найбільше", – зауважив Ендрю Фрімен, кардіолог і директор відділу профілактики серцево-судинних захворювань та оздоровлення Національної єврейської охорони здоров’я в Денвері.

Американська кардіологічна асоціація радить вживати не більше 2300 міліграмів солі на добу, а в ідеалі – 1500.

"Якщо більшість їжі ви купуєте уже готовою або замовляєте в ресторані, то є ризик того, що ви споживаєте надто багато солі.

Є кілька фізичних ознак того, що ви можете їсти занадто багато натрію, наприклад, здуття живота або набряки, втома, високий кров’яний тиск, підвищена спрага та/або сечовипускання", – пояснив доктор Лоай Альбаркуні.

Також вчені наголосили: зменшення споживання солі – це лише один із кроків до зниження ризику серцево-судинних захворювань без медикаментів. Важливо здорово харчуватися, кинути палити та займатися спортом.

"Замінники солі не "панацея". Але вони можуть допомогти в одужанні від хвороб серця", – зазначили науковці.

Автори визнали, що необхідно провести додаткові дослідження, щоб з’ясувати, чи заміна солі є безпечною для пацієнтів, "чутливих до маніпуляцій з мікроелементами", зокрема до калію (пацієнти з нирковою недостатністю).

Нагадаємо, учені виявили два типи бактерій у кишківнику, які знижують рівень холестерину.