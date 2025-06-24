День донора в редакції УП: долучайтеся до донації крові 1 липня

"Українська правда" запрошує членів Клубу УП здати кров на потреби військових та цивільних пацієнтів.

1 липня о 9:30 учасники Клубу зможуть зробити донацію просто в офісі УП, куди приїдуть медики Київського міського центру крові.

Реєструватися на подію обов’язково – для цього потрібно стати учасником Клубу УП і заповнити коротку Google-форму.

Локацію кожному зареєстрованому учаснику повідомляють індивідуально напередодні заходу.

Як готуватися до здачі крові

Перед донацією необхідно дотримуватися кількох правил підготовки.

РЕКЛАМА:

✅ За 72 години – не приймайте аспіриновмісні ліки.

✅ За 48 годин – не вживайте алкоголю.

✅ За 24 години – уникайте смаженого, жирного, молочного, яєць, бананів.

Можна їсти рибу, каші, картоплю, відварені й сирі овочі та фрукти, соки, компот, житній та не здобний хліб.

✅ Ввечері перед донацією легко повечеряйте і виспіться.

✅ Вранці – зʼїжте легкий сніданок без молока, бананів, яєць і смаженого. Не пийте каву. Утримайтесь від куріння або не куріть за годину до та після донації.

Детальніше про абсолютні й тимчасові протипоказання до здачі крові розповідають на сайті ДонорUA.

Абсолютні протипоказання до донорства крові

Серцево-судинні захворювання – серйозні чи активні хвороби серця та судин, крім повністю вилікуваних вроджених патологій.

Захворювання центральної нервової системи.

Синкопе та судоми, крім дитячих судом і за умови, що минуло 3+ роки без препаратів і рецидивів.

Коагулопатії та схильність до кровотеч, порушення згортання крові.

Хронічні або рецидивні шлунково-кишкові, дихальні, сечостатеві, ниркові, імунологічні, гематологічні, метаболічні хвороби.

Цукровий діабет та інші ендокринні захворювання в разі порушення функції, особливо в разі лікування інсуліном або гормональними препаратами.

Інфекційні захворювання: Гепатит B і C ВІЛ-1/2, HTLV-1/2, Бабезіоз, лейшманіоз (кала-азар), хвороба Чагаса.

Онкологічні хвороби, усі злоякісні утворення, крім in situ з повним одужанням.

Трансмісивна губчаста/спонгіформна енцефалопатія (ТГЕ) (наприклад, хвороба Кройцфельда-Якоба, варіант хвороби Кройцфельда-Якоба).

Внутрішньовенні/внутрішньом’язові ін’єкції непризначених лікарем препаратів (стероїди, гормони для бодибілдингу тощо).

Ксенотрансплантації (пересаджені тканини або органи тварин).

Ризикована сексуальна поведінка, тобто підвищений ризик інфікування захворюваннями, що передаються через кров.

Хірургічні втручання, а саме – резекція/ампутація органів (крім апендектомії, холецистектомії), трансплантація незалежно від строків та результатів лікування.

Тимчасові протипоказання до здачі крові

Інфекційні хвороби

Бруцельоз – 2 роки після повного одужання.

Остеомієліт – 2 роки після зникнення всіх симптомів.

Лихоманка Ку – 2 роки після підтвердженого видужання.

Сифіліс – 1 рік після повного зникнення ознак хвороби.

Токсоплазмоз – 6 місяців після клінічного одужання.

Туберкульоз – 2 роки після підтвердженого одужання.

Ревматична лихоманка – 2 роки після одужання (за відсутності ознак хронічних захворювань серця).

Лихоманка (понад норму) – 2 тижні після зникнення симптомів.

Грипоподібні захворювання – 2 тижні після повного одужання.

COVID-19 – 28 днів після повного одужання.

Малярія

Особи, що проживали в малярійних районах у дитинстві (до 5 років) – 3 роки після останнього візиту в ендемічну зону.

(Хоча можна скоротити до 4 місяців за негативного результату імунологічного або молекулярно-геномного тесту під час кожної донації).

Особи з малярією в анамнезі – 3 роки після завершення лікування та за відсутності симптомів (можлива донація за умови негативного результату відповідного тесту).

Особи без симптомів, які відвідували ендемічні зони – 6 місяців після повернення (якщо результат імунологічного або молекулярно-геномного тесту – негативний).

Особи з недіагностованою лихоманкою під час чи після візиту до ендемічного району – 3 роки після зникнення симптомів (термін може бути скорочено до 4 місяців за умови негативного тесту).

Лихоманка Західного Нілу – 28 днів після виїзду з зони ризику (за умови негативного результату NAT-тесту на нуклеїнову кислоту).

Ризик трансфузійно-трансмісивних інфекцій (через певні процедури)

Ендоскопія, контакт із чужою кров’ю, уколи – 6 місяців відсторонення (4 місяці – за негативного NAT-тесту на гепатит C).

Трансфузія, трансплантація тканин чи клітин – 6 місяців (4 місяці – за негативного NAT-тесту).

Значні хірургічні втручання – 6 місяців (4 місяці – з негативним тестом на гепатит C).

Татуювання чи пірсинг – 6 місяців (4 місяці – за негативного NAT-тесту).

Акупунктура – 6 місяців (4 місяці – за негативного тесту).

Тісний побутовий контакт з хворими на гепатит B – 6 місяців (4 місяці – за негативного NAT-тесту на гепатит C).

Поведінка або діяльність із високим ризиком інфікування – відсторонення після припинення ризикової поведінки, тривалість залежить від конкретної ситуації.

Вакцинація

Живі вакцини – 4 тижні.

Інактивовані/убиті вакцини (зокрема всі проти COVID-19) – без відсторонення, якщо самопочуття хороше.

Анатоксини – без відсторонення, якщо стан задовільний.

Вакцинація проти гепатиту A або B – без відсторонення, якщо немає контакту з джерелом інфекції.

Сказ – без відсторонення, якщо не було контакту з джерелом (у разі контакту – 1 рік після вакцинації).

Кліщовий енцефаліт – без відсторонення, якщо не було контакту з джерелом зараження.

Інші тимчасові протипоказання

Вагітність – 6 місяців після пологів або переривання вагітності (але можливі винятки на розсуд лікаря).

Незначні хірургічні втручання – 1 тиждень.

Незначне стоматологічне лікування – до наступного дня.