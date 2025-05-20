Спорт не компенсує шкоду: вчені зʼясували, як тривале сидіння прискорює старіння мозку

У групі ризику – люди з генетичною схильністю до хвороби Альцгеймера

Сидячий спосіб життя в зрілому віці пов’язаний зі зменшенням об'єму мозку та когнітивним спадом – навіть у тих, хто регулярно тренується. А у людей з генетичною схильністю до хвороби Альцгеймера ризики ще вищі.

Про це йдеться у результатах дослідження, опублікованих в журналі Alzheimer’s & Dementia, пише Neuroscience News.

Вчені із Медичного центру Університету Вандербільта та Піттсбурзького університету встановили, що малорухливий спосіб життя у людей старших за 50 років прискорює процеси старіння мозку. Йдеться про зменшення об’єму тих ділянок мозку, які найбільш вразливі до хвороби Альцгеймера.

"Просто ходити в спортзал щодня недостатньо. Важливо також мінімізувати загальний час сидіння протягом дня", – пояснює Марісса Гогніат, доцентка неврології та провідна авторка дослідження.

У дослідженні взяли участь 404 людини віком від 50 років. Усі учасники носили фітнес-трекери протягом тижня, а потім протягом 7 років проходили когнітивні тести та МРТ головного мозку.

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Учасники, які проводили більше часу в сидячому положенні, мали більшу ймовірність зазнавати когнітивного зниження та нейродегенеративних змін незалежно від того, скільки часу вони займалися фізичними вправами.

В учасників, які проводили більше часу в сидячому положенні, мозок атрофувався сильніше – незалежно від рівня їхньої фізичної активності.

Тобто зменшення об’єму мозку спостерігалось навіть у тих, хто займався спортом щодня.

"Навіть якщо у вас гарна спортивна форма, сидіння по 8-10 годин на день може нейтралізувати користь від тренувань", – попереджає співавторка дослідження Анджела Джефферсон.

Найгірші показники – у носіїв гена APOE-e4, який підвищує ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

"Це дослідження не тільки про спорт. Це про рух протягом усього дня. Встати, пройтись, змінити позу – ці дрібниці реально мають значення для мозку", – підкреслює Гогніат.