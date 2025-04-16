У ЄС вперше схвалили препарат, що впливає на ймовірну першопричину хвороби Альцгеймера

На території Європейського Союзу дозволили використовувати препарат Leqembi для лікування пацієнтів, що мають легкі когнітивні порушення на ранніх стадіях хвороби Альцгеймера.

Рішення про реєстрацію препарату Європейська комісія ухвалила після двох років розгляду, інформує Reuters.

Це робить ліки першим схваленим препаратом у ЄС, який спрямований на, ймовірно, основну причину хвороби – білки під назвою бета-амілоїд у головному мозку.

Дозвіл передбачає, що Leqembi можуть використовувати для лікування людей, які мають одну або не мають жодної копії гена ApoE4, а також липкі згустки білка бета-амілоїду в мозку. За словами аналітика Вільяма Блера, рішення виключити з переліку можливих пацієнтів людей із двома копіями цього гена пояснюють застереженнями щодо безпеки.

Рішення Європейської комісії відповідає позиції Європейського агентства з лікарських засобів, яке підтвердило, що ліки варто схвалювати для вужчого кола пацієнтів, ніж ті, на яких тестували препарат.

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Наразі Leqembi схвалений для використання хворими з двома копіями цього гена у США, але такі пацієнти під час лікування мають проходити регулярне сканування мозку, аби контролювати потенційний набряк органу.

Також препарат проти хвороби Альцгеймера зареєстрований в Японії, Китаї, Великій Британії та кількох інших ринках.

Попередні випробування ліків від компаній Eisai та Biogen показали, що пацієнти, які приймали їх, мали зниження когнітивних порушень, зокрема погіршення пам'яті та мислення. Упродовж 18 місяців тестування стан хворих покращився на 27%.

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Результати показали, що препарат зменшує токсичні бляшки в мозку та покращує здатність пацієнтів виконувати щоденні завдання.

При цьому орієнтовно п'ята частина учасників тестування мала побічні ефекти, зокрема набряк мозку та мозкову кровотечу. Ще в 3% пацієнтів виявили симптоматичні побічні ефекти від ліків.

Раніше науковці виявили п'ять біологічних варіантів хвороби Альцгеймера, які пов'язані з імовірною причиною недуги.