Чи може тривожність бути корисною? Дослідники розповіли, за яких умов

Найбільш деструктивними є високий та низький рівні тривожності

Вчені стверджують, що тривожність не завжди є ворогом продуктивності — насправді, помірний рівень тривоги може бути корисним для досягнення найкращих результатів.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Концепція кривої Єркса-Додсона вказує на те, що найбільш деструктивними є високий та дуже низький рівень тривожності.

Коли люди надто сильно тривожаться, вони можуть бути настільки стурбовані великим робочим проєктом, що, наприклад, ухиляються від роботи над ним. Але при дуже низькому рівні тривоги продуктивність також страждає, адже людині бракує мотивації.

"Насправді є найкраща точка посередині, де тривога справді корисна. У цій середній точці тривога скаже вам: "Це важливо, я повинен звернути на це увагу", – пояснює Шеннон Сауер-Завала, професорка клінічної психології з Університету Кентуккі.

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Іншими словами, люди повинні відчувати легкий рівень тривожності, аби досягати результатів.

Психологиня Трейсі Денніс-Тіварі пише у своїй книзі "Майбутній час", що тривога може допомогти підвищити концентрацію на важливих деталях. За її словами, люди, які відчували тривогу, знаходили кращі рішення проблем, ніж ті, хто відчував спокій.

Межа між корисною та некорисною тривогою полягає в тому, чи викликає вона те, що вчені називають "функціональним порушенням", тобто чи заважає людині жити своїм життям: виконувати роботу, піклуватися про сім’ю чи спілкуватися з іншими людьми.

Крім цього, переживання помірної кількості стресових ситуацій також може бути корисним.

"Народження дитини, влаштування на нову роботу, перемога у спортивній грі чи виступ перед людьми – усе це викликає стрес. Якби ми не боролися зі стресом, якби ми просто намагалися його уникнути, ми справді не робили б нічого інноваційного", – каже Джеремі Джеймісон, професор психології Рочестерського університету, який досліджує стрес.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про дев’ять основних способів, як знизити високий рівень тривожності.