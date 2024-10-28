Відчуваєте тривожність після того, як хильнули? Що це за явище та як з ним боротися

Похмілля може викликати не лише фізичне, а й психічне виснаження

Похмільна тривожність – відчуття хвилювання, які виникають на ранок після кількох бокалів випитого алкоголю.

Специфічне хвилювання після випитого переживають приблизно 22% людей, пише MedicalXpress.

При цьому для кожного ці відчуття можуть відрізнятися – від легкого нервування до величезної хвилі тривоги, яку непросто подолати.

Цей стан не лише викликає неприємне самопочуття, але й здатний ускладнити виконання простих завдань.

Як алкоголь впливає на мозок людини?

Зазвичай похміллям називають виснаження організму внаслідок дії алкоголю, під час якого виникає зневоднення, погіршення сну, збільшення частоти серцевих скорочень і головний біль.

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Однак похмілля буває не лише фізичним, але й сильним психічним.

Вчені вважають алкоголь депресантом нервової системи через те, що він змінює поведінку нейромедіаторів у мозку. Етиловий спирт здатний розслабити за рахунок активації гамма-аміномасляної кислоти, яка змушує відчувати спокій і знижує гальмування.

Крім того, алкогольні напої зменшують вміст глутамату – речовини, яка відповідає за швидкість думок.

Разом дія етилу впливає на настрій, емоції та пильність. Тому після кількох келихів алкоголю люди часто відчувають себе більш товариськими, безтурботними та готовими зменшити пильність.

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Коли ж вплив етилового спирту зникає, головний мозок людини починає працювати над відновленням балансу нейромедіаторів, стверджують дослідники. Тож ця зміна має протилежний ефект, вважають вони.

Унаслідок цього мозок стає надмірно збудженим, що часом призводить до відчуття тривоги.

Тоді чому не всі люди відчувають похмільну тривожність?

Вплив генів

Для людей похмілля не завжди залежить від того, скільки алкоголю було випито. Значну роль тут також відіграє генетика.

Дослідження показують, що гени здатні пояснити майже половину причин, чому конкретна людина реагує на споживання етиловмісних напоїв певним чином.

Геном впливає на те, як організм переробляє алкоголь. Через це деякі люди можуть відчувати більш інтенсивні симптоми похмілля, як-от посилений головний біль чи зневоднення. Сильніші фізичні ефекти можуть посилити тривогу і зробити людину ще більше сприятливою до нервування.

Події попереднього дня

Вчені доводять, що відчуття тривоги посилює те, що ви робили під дією алкоголю. Часом спогади або нездатність їх викликати збентеження чи навіть сором.

Під час похмілля простіше "застрягти" у цих думках та потрапити в "пастку" тривоги.

Дослідження демонструють, що люди, які щоденно переживають тривожність, більш схильні до виникнення цього відчуття після вживання алкоголю.

Дехто вважає етиловмісні напої способом розслабитися чи почуватися більш комфортно під час соціальної взаємодії. Це часом призводить до ще більшого споживання, що може посилити симптоми похмільної тривожності, кажуть вчені.

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Як запобігти тривожності внаслідок похмілля?

Найкращим способом уникнути неприємного психологічного стану після вживання алкоголю – обмежити його кількість. Зазвичай, більше споживання етилового спирту посилює неприємні відчуття пізніше.

Змішування ліків з алкогольними напоями також може збільшити ризик похмільної тривожності.

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) вважають, що не існує безпечної кількості алкоголю, яка не шкодить здоров’ю. Тому до міри спожитого варто ставитися свідомо.

Що робити, якщо відчуття тривожності після спожитого алкоголю виникло?

У такому випадку рекомендують зосередитися на відновлення фізичного стану, що призведе до полегшення психічного напруження. В цьому може допомогти достатня кількість води, легка їжа та час для відпочинку.

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Також можуть допомогти практики медитації чи прави на глибоке дихання.

Крім того, варто спробувати поділитися переживаннями з близьким другом чи рідним. Ведення щоденника може допомогти змінити форму тривожних думок і заохотити себе до співчуття.

Раніше ми розповідали, чи працюють найпопулярніші «ліки» від похмілля.