Чи пов’язані тривожність і розвиток деменції? Вчені стверджують, що так

Вчені виявили, що тривожність втричі підвищує ризик виникнення деменції роками пізніше.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Journal of the American Geriatrics Society, повідомляє CNN.

У світі понад 55 мільйонів людей страждають на деменцію і щороку реєструється близько 10 мільйонів нових випадків. Тому дослідники наразі вивчають можливі фактори ризику, які підвищують шанси появи синдрому.

Група австралійських вчених дослідила понад 2 тисячі учасників, яких відібрали у рамках дослідження мисливської спільноти в Ньюкаслі у період з грудня 2004 року по грудень 2007 року. Тоді їм було від 60 до 81 року і більше.

На початку дослідження всі учасники надали дані про стан свого здоров'я, зокрема, інформацію про вживання тютюну або алкоголю, наявність гіпертонії чи діабету.

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Науковці провели три хвилі оцінок здоров’я учасників з інтервалами у п'ять років. Під час першого і другого обстежень вони виміряли рівень їхньої тривожності.

Тривожність вважалася хронічною, якщо була присутня як під час першої, так і під час другої хвилі. Якщо учасник відчував її лише під час першого обстеження – вона була вирішеною. Тривогу, яка виникла під час другої хвилі, назвали новою.

Зрештою, у 64 учасників розвинулася деменція.

Дослідники виявили, що хронічна і нова тривоги пов'язані з майже втричі вищим ризиком розвитку деменції. При цьому середній час до встановлення діагнозу складав 10 років.

Тривога, яка зникла протягом перших п'яти років, майже не впливала на збільшення ризику – у цих людей шанси захворіти були майже такими ж, як у тих, хто тривоги взагалі не відчував.

За словами науковців, тривога пов’язана із судинними захворюваннями, які є причиною деменції. Також стрес підвищує рівень кортизолу в мозку і спричиняє запалення, що вбиває нервові клітини.

Також через тривогу відбувається накопиченням білка бета-амілоїд, який є характерною ознакою хвороби Альцгеймера.

Крім того, люди з тривогою більш схильні робити нездоровий вибір – наприклад, погано харчуватися або курити.

За словами вчених, для більш точних результатів варто провести дослідження з використанням даних про когнітивні показники та біологічні показники гормонів стресу, запалення і нейродегенерації.

Нагадаємо, вчені знайшли зв’язок між тривожністю і хворобою Паркінсона після 50 років.