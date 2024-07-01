Вчені знайшли зв’язок між тривожністю і хворобою Паркінсона після 50 років

Науковці Університетського коледжу Лондона отримали докази того, що тривожні розлади можуть бути пов’язані з імовірністю появи хвороби Паркінсона.

За словами вчених, у людей віком 50+ років, які страждають на тривожність, ймовірність розвитку хвороби Паркінсона може бути вдвічі вищою, ніж у їхніх однолітків без тривожності.

Дослідження опублікували у Британському журналі загальної практики, повідомляє The Washington Post.

Щоб провести дослідження, команда Центру досліджень старіння населення Університетського коледжу Лондона (CAPS) скористалася даними первинної медичної допомоги у Великій Британії.

Група вчених порівняла медичні дані людей віком від 50 років, у яких діагностували перший епізод тривожності між 2008 і 2018 роками, з контрольною групою без тривожності. Перша група складалася з понад 109 тисяч людей, а друга – із понад 987 тисяч.

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За словами дослідників, щонайменше у 331 пацієнта з тривожністю протягом десятиліття розвинулася хвороба Паркінсона. В середньому це сталося через 4,9 року після того, як пацієнту вперше ставили діагноз "тривожність".

Навіть коли вчені врахували вік, спосіб життя, психічні захворювання та інші фактори учасників дослідження, у людей з тривожністю все одно був удвічі більший ризик хвороби Паркінсона, ніж в інших. Також хворобу Паркінсона частіше мали чоловіки і представники вищих соціально-економічних груп.

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"Ризик розвитку хвороби Паркінсона збільшився вдвічі порівняно з групою без тривоги після поправки на вік, стать, соціальну депривацію, фактори способу життя, тяжкі психічні захворювання, черепно-мозкові травми та деменцію.

Наявність депресії, гіпотонії, тремору, ригідності, порушення рівноваги, закрепів, порушень сну, втоми та когнітивних порушень у пацієнтів з тривожністю були пов'язані з підвищеним ризиком розвитку хвороби Паркінсона", – йдеться у висновку вчених CAPS.

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Нагадаємо, хвороба Паркінсона – це захворювання нервової системи, яке призводить до порушення рухової системи та характеризується тремтінням, сповільненістю, втратою рівноваги.

Хвороба Паркінсона є другим за поширеністю нейродегенеративним захворюванням у світі. За деякими оцінками, до 2040 року від неї страждатимуть 14,2 мільйона людей, переважно через збільшення тривалості життя.

Захворювання починається не дуже помітно, а з часом симптоми посилюються. За даними Національної служби охорони здоров'я Британії, найпоширенішими симптомами хвороби Паркінсона є тремор, уповільненість рухів, м'язова скутість, болі у м'язах.

Пацієнтів може турбувати порушення міміки, проблеми з рівновагою, пам'яттю, сечовипусканням та статевими функціями. Також до хвороби може "приєднатися" деменція, депресія та когнітивні порушення.

Важливо! Якщо ви почуваєтеся тривожно, зверніться до психотерапевта або психолога (зокрема, ви можете зателефонувати на безоплатні гарячі лінії). Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!