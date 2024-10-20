Скільки українців торік захворіли на рак молочної залози? Дані МОЗ

У 2023 році в Україні зареєстрували 12 683 випадки захворювання на рак молочної залози, із них 12 582 – у жінок і 101 – у чоловіків.

При цьому 3 553 людини померли внаслідок цього захворювання.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я з посиланням на дані Національного канцер-реєстру.

"У більшості випадків рак молочної залози має позитивні прогнози лікування. На ранніх стадіях його виліковність становить 95%", – наголошують у відомстві.

Як обстежувати молочні залози?

Фахівці закликають українців самостійно періодично оглядати груди. Це дозволяє вчасно виявити зміни їхнього стану й за потреби звернутися до лікаря.

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Обстеження грудей також можливе завдяки клінічним і технічним засобам діагностики – мамографія, УЗД та МРТ. Той, що найбільш підходить вам, обирає лікар.

Хоча такі обстеження не запобігають раку, вони допомагають виявити рак молочної залози на ранній стадії, коли його легше лікувати.

"Самообстеження грудей слід проводити через кілька днів після закінчення менструації – на 5-7-й день циклу. Після менопаузи – в один і той самий день з регулярним інтервалом", – пояснюють у МОЗ.

Для цього потрібно візуально оглянути груди та провести перевірку за допомогою пальців (у двох положеннях тіла: стоячи та лежачи).

Потрібно стати перед дзеркалом, опустити руки й уважно подивитися на груди, чи немає якихось змін.

Серед ознак, на які варто звернути увагу:

набряклість всієї молочної залози або її частини;

нерівності на шкірі (іноді подібні на апельсинову шкірку);

збільшення вен;

впалість, сухість, лущення або потовщення шкіри соска;

почервоніння, висипання на шкірі.

Варто також оглянути груди, тримаючи руки в інших положеннях: притиснувши їх до стегон, піднявши над головою і притиснувши долоні одна до одної.

"Після цього слід обстежити пальцями всю зону грудей і пахви – натискайте на них із різною силою подушечками трьох середніх пальців. Пальці потрібно тримати разом, не розводити їх", – зазначають у міністерстві.

Варто звернути увагу на такі ознаки:

ущільнення, затвердіння (це найпоширеніший симптом раку молочної залози, хоча більшість ущільнень у грудях не є злоякісними);

збільшення лімфатичних вузлів під пахвою або біля ключиці;

виділення з соска при натисканні (крім грудного молока).

Такий огляд варто повторити з іншого боку.

"Важливо також оглянути груди в положенні лежачи на боку. Так залоза рівномірно розподіляється вздовж грудної клітки.

Покладіть подушку під праве плече, заведіть праву руку за голову. Пальцями лівої руки обстежте груди й пахвову западину. Переверніться на інший бік і повторіть огляд", – пояснюють у МОЗ.

Фахівці радять не панікувати, якщо під час обстеження ви щось виявили, а натомість звернутися до лікаря. Більшість новоутворень у грудях не є раком.

Раніше канадські науковці заявили, що подвійна мастектомія не збільшує шанси на виживання у майбутньому для жінок, які мали рак однієї молочної залози.