Чи треба видаляти дві молочні залози, якщо в одній був рак? Вчені частково змінили думку

Канадські науковці заявили, що подвійна мастектомія не збільшує шанси на виживання у майбутньому для жінок, які мали рак однієї молочної залози.

Велике дослідження показало, що видалення обох молочних залоз після виявлення раку в одній суттєво не змінює ризик смертності.

Дослідження вчених із Women’s College Research Institute у Торонто опублікував журнал JAMA Oncology, повідомляє The New York Times.

Водночас нові результати стосуються не всіх жінок.

Що показало нове дослідження?

Подвійна мастектомія – це хірургічна операція з видалення обох молочних залоз, яку можуть робити не лише онкохворим жінкам, а й тим, хто має високий ризик розвитку раку грудей. Лампектомія – операція, при якій видаляється частина молочної залози разом із пухлиною.

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Деякі жінки роблять подвійну мастектомію не лише через злоякісні пухлини в обох грудях, а й для того, щоб убезпечити себе від повторного онкозахворювання в другій молочній залозі (контралатерального раку, "раку з другої сторони").

Та нове дослідження підштовхнуло вчених до висновків, що видалення другої молочної залози не дає суттєвих переваг у виживанні. Важливо, що йдеться не про ризик появи "раку з другої сторони", а про смертність від нього.

Очільник дослідження Стівен Нерод та його колеги використали дані понад 661 тисячі жінок з раком молочної залози на одній стороні. Жінки, які зробили лампектомію або мастектомію і зберегли другу молочну залозу, жили так само добре, як і жінки, які зробили подвійну мастектомію. Дослідники підрахували, що ймовірність розвитку раку в другій молочній залозі становила близько 7% протягом 20 років. Тобто у 69 з 1000 жінок з раком в одній молочній залозі протягом 20 років розвивався рак в іншій молочній залозі.

Очільник дослідження Стівен Нерод та його колеги використали дані понад 661 тисячі жінок з раком молочної залози на одній стороні.

Жінки, які зробили лампектомію або мастектомію і зберегли другу молочну залозу, жили так само добре, як і жінки, які зробили подвійну мастектомію.

Дослідники підрахували, що ймовірність розвитку раку в другій молочній залозі становила близько 7% протягом 20 років. Тобто у 69 з 1000 жінок з раком в одній молочній залозі протягом 20 років розвивався рак в іншій молочній залозі.

Як видалення грудей впливає на смертність?

За результатами дослідження, у групах жінок, які робили лампектомію чи односторонню мастектомію, загальна смертність від раку молочної залози впродовж 15 років становила 32,1% (для тих, у кого розвинувся контралатеральний рак), і 14,5% (для тих, у кого його не було). Серед жінок, які робили подвійну мастектомію, показники не сильно відрізнялися.

Тільки жінки з інвазивною лобулярною карциномою (дуже летальним видом раку) і подвійною мастектомією мали нижчу смертність, порівняно з тими, кому проводили лампектомію.

Кількість смертей від раку молочної залози становила 3077 у групі лампектомії, 3269 у групі односторонньої мастектомії та 3062 у групі двосторонньої мастектомії.

Вчені дійшли висновку, що у жінок, які мали контралатеральний рак у молочній залозі, рівень смертності загалом збільшився в 4 рази. Однак у пацієнток, які перенесли подвійну мастектомію, рівень смертності був таким самим, як і в тих, кому була проведена одностороння операція.

"Когортне дослідження вказує на те, що ризик смерті від раку молочної залози значно зростає після перенесеного раку контралатеральної молочної залози.

Жінки з раком молочної залози, які перенесли двосторонню мастектомію, мали значно менший ризик розвитку контралатерального раку молочної залози; однак у них спостерігався такий самий рівень смертності, як і у пацієнток, які перенесли лампектомію або односторонню мастектомію", – йдеться у висновку вчених.

Вчені заявили, що багато жінок, які обрали двобічну мастектомію, переоцінюють ризик розвитку контралатерального раку молочної залози, а також переоцінюють користь від неї для зниження смертності.

"Це підкреслює необхідність мати точну інформацію про ризики для консультування лікарів та покращення інформування пацієнтів", – наголошує команда вчених.

Водночас дослідження не стосується жінок, які мають варіант гена BRCA1 або BRCA2, що значно підвищує ризик розвитку раку.

Кому і для чого потрібна подвійна мастектомія?

Подвійна мастектомія використовується для лікування раку грудей. Що стосується профілактики, таке втручання може бути ефективним для деяких пацієнток. Йдеться про жінок, які мають мутацію BRCA1 або BRCA2.

У Національному інституті раку США пояснюють, що подвійна мастектомія знижує ризик розвитку раку молочної залози щонайменше на 95% у жінок, які мають шкідливий (хвороботворний) варіант гена BRCA1 або гена BRCA2, і до 90% у жінок, які мають обтяжену сімейну історію раку молочної залози.

Наприклад, акторка Анджеліна Джолі, яка зробила подвійну мастектомію у 2013 році, якраз і мала мутацію BRCA1.

"Середньостатистична жінка у Великій Британії має 12,5% шансів захворіти на рак молочної залози в певний момент свого життя. Але жінка-носій BRCA1 має від 60 до 90% шансів захворіти на рак молочної залози та приблизно 40-60% – на рак яєчників", – пояснювали у Cancer Research UK.

Подвійна мастектомія дійсно може знизити ризик появи раку в другій груді.

"Люди, які успадкували шкідливу мутацію, можуть розглянути можливість проведення двосторонньої мастектомії для зниження цього ризику. Це стосується жінок і транссексуалів, які не мали операції з видалення грудей", – кажуть в Національному інституті раку США.

Утім, щоб не переоцінити свої ризики, потрібно обов'язково консультуватися з лікарями.

Рішення про подвійну мастектомію чи інше хірургічне втручання має ухвалювати команда лікарів у комунікації з пацієнтом, наголошує American Cancer Society.

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз та отримати лікування, обов'язково зверніться до лікаря!