Скільки абортів зробили українки у 2023 році? Статистика від "Опендатабот"

У 2023 році українки зробили на 4% менше абортів, ніж роком раніше

Протягом 2023 року українки зробили трохи більше, ніж 45 тисяч абортів. Це на 4% менше, ніж у 2022-му – тоді таких випадків зафіксували 46,9 тисячі.

З 2011 року кількість абортів зменшується в середньому на 7%, повідомляє "Опендатабот".

За останні 13 років абортів в Україні поменшало у 3,6 раза – зі 163,6 тисячі до 45,1 тисячі на рік.

Зараз на тисячу новонароджених припадає 250 абортів, тоді як у 2011 році таких втручань було 330 на тисячу.

Як змінювалася кількість абортів в Україні з 2011 по 2023 роки Опендатабот

Всього у 2023 році в Україні зробили 45,1 тисячі абортів. Найбільше – жінки 20-34 роки (64,3% від усіх). 31,3% переривань вагітності припадає на старших за 34 роки. Найменше абортів робили дівчата у віці 18-19 років (3,3%), 15-17 років (1%) та до 14 років (0,1%).

До статистики входять спонтанні переривання вагітності (викидні), медичні легальні аборти, які робляться у державних та приватних медичних закладах планово за медичними показами чи бажанням самої жінки.

Нагадаємо, кількість абортів у США у 2023 році перевищила мільйон, а понад 60% з них зроблені за допомогою таблеток.