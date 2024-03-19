Кількість абортів у США за рік перевищила мільйон, понад 60% зроблені за допомогою таблеток

Скільки абортів зробили за допомогою таблеток у США

У США зросла кількість медикаментозних абортів – вони складають понад 60% від усіх випадків.

Причиною тому є різке скорочення доступу до хірургічних абортів після того, як Верховний суд США скасував рішення Роу проти Вейда у 2022 році.

Про це йдеться у звіті групи захисту прав на аборти Інституту Гуттмахера, повідомляє Reuters.

Скасування права на аборти призвело до зростання споживання засобів екстреної контрацепції для переривання вагітності. З 2020-го кількість абортів за допомогою медикаментів зросла на 10%.

Загалом за 2023 рік кількість абортів перевищила мільйон – вперше з 2012-го.

Однак доступ до медикаментозного аборту також залишається на волосині.

26 березня у Верховному суді США планують заслухати аргументи щодо обмежень застосування двох препаратів, які раніше схвалило Управління з контролю за харчовими продуктами та ліками (FDA). Один зі них блокує гормон прогестерону, що підтримує вагітність, а другий – викликає скорочення матки.

FDA стверджує, що препарат безпечний і ефективний, вказуючи на його десятиліття використання мільйонами американських жінок з надзвичайно рідкісними побічними ефектами.

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Опитування Гуттмахера показало, що зростання загальної кількості абортів у 2023 році було зосереджено в штатах, де переривання вагітності лишається законним. Тому ймовірно, реальна кількість абортів значна більша.

Нагадаємо, в Україні також намагались обмежити доступ до засобів екстреної контрацепції. Однак у МОЗ згодом спростували це.