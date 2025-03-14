ВООЗ: У 2024 році кількість випадків кору у Європі була найвищою за майже три десятиліття

У 2024 році в Європі зафіксували найбільше заражень кором за майже три десятиліття

У 2024 році кількість випадків зараження кором у Європейському регіоні була найвищою за майже три десятиліття. Вона вдвічі перевищила показники 2023-го.

Про це йдеться у спільному звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я та ЮНІСЕФ.

Минулого року у регіоні, до якого входять 53 країни Європи та Центральної Азії, зареєстрували 127,3 тисячі випадків кору. Це вдвічі більше, ніж у 2023-му, і є найвищим показником з 1997-го.

Понад 40% усіх хворих складали діти віком до 5 років. У більш ніж половині випадків пацієнти потребували госпіталізації.

За попередніми даними, отриманими станом на 6 березня 2025 року, зареєстрували 38 смертей від кору.

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Найбільше заражень у регіоні зафіксували у Румунії (30,7 тисячі) та Казахстані (28,1 тисячі).

Загалом кількість випадків кору в регіоні знижувалася з 1997 року – тоді зафіксували близько 216 тисяч випадків. Найменше хворих було у 2016-му – 4,4 тисячі.

Однак у 2018 та 2019 роках знову почався сплеск захворюваності – кір виявили у 89 та 106 тисячах випадках відповідно.

Під час пандемії COVID-19 рівень імунізації населення знизився. Тому в 2023 році кількість заражень кором знову зросла. Оскільки рівень вакцинації в багатьох країнах ще не повернувся до допандемічного рівня, ризик спалахів збільшується.

Так, у 2024 році 500 тисяч дітей у регіоні не отримали першу дозу вакцини в рамках планової імунізації.

Загалом у 2024 році у світі зареєстрували 359,5 тисячі випадків кору. На Європейський регіон припадала третина всіх заражень.

"Кір повернувся, і це тривожний сигнал. Без високого рівня вакцинації неможливо гарантувати безпеку здоров'я...

Кожна країна повинна активізувати зусилля, щоб охопити недостатньо вакциновані спільноти. Вірус кору ніколи не заспокоюється, і ми теж не можемо", – наголосив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге.

Нагадаємо, у січні на Буковині зафіксували спалах кору. З початку 2025 року на нього захворіли 104 людини – це більше, ніж за увесь 2024-й.