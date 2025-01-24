Спалах кору на Буковині: за січень хворих більше, ніж за весь 2024 рік

На Буковині з початку року на кір захворіли 104 людини – це більше, ніж за увесь 2024 рік. Хворіють переважно діти.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Наталія Гопко у коментарі Суспільному.

"За увесь 2024 рік у нас в області зареєстрували 97 випадків кору. Але це були поодинокі випадки аж до листопада, коли ми вперше зафіксували спалах. Тоді ми говорили про ускладнення епідемічної ситуації.

Станом на 24 січня маємо 104 випадки кору. У січні щодня ми фіксуємо від двох до дев'яти повідомлень про випадки кору від наших лікарів", – сказала на брифінгу головна епідеміологиня області, пише "Укрінформ"

За її словами, основна причина цього і попередніх спалахів – завезення хвороби з Румунії.

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"Один з випадків: під час канікул родина була в Румунії, де дитина заразилася на кір, але перші симптоми виявили уже в Україні", — каже Наталія Гопко.

Серед пацієнтів лише 10 дорослих, решта – діти.

"51 дитина не мала щеплення взагалі, а 16 діток отримали одну дозу щеплення. Також у зоні ризику і малесенькі дітки до одного року. Вони ще не мали би отримувати щеплення, але наразі не захищені через інших членів родини, які вчасно не вакцинувалися. Таких маємо вже 6 хворих малюків", – додала Гопко.

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Медики кажуть, що небезпека кору криється не лише у перебігу самої хвороби, а й в ускладненнях, які вона дає.

Зокрема, спалах кору може призвести до збільшення кількості пневмоній у дітей.

За словами заступниці директора департаменту охорони здоров'я ОВА Марії Поліщук, наразі госпіталізували 82 людини, одна дитина – у реанімації, її стан ускладнений хронічною хворобою.

Медики зазначають, що єдиний ефективний спосіб убезпечитись від кору – вчасна вакцинація. Наразі в Чернівецькій області є 11 тисяч доз виробництва Нідерландів, США та Бельгії.