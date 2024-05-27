У Британії рівень захворюваності на рак шкіри досяг рекордного рівня

У Великій Британії рівень захворюваності на меланому за останнє десятиліття досяг історичного максимуму. Особливо часто його діагностують у людей похилого віку.

Згідно з даними аналізу, який провела благодійна організація Cancer Research UK (CRUK), у ​​період з 2017-го до 2019 рік кількість нових діагнозів зросла майже на третину, порівняно з даними за 2007-2009 роки, пише The Guardian.

Серед людей, старших за 80 років, фіксують зростання на 57%, а серед 25-49-річних – на 7%.

Фахівці кажуть, що така різниця у поширенні недуги серед людей різного віку пов’язана з більшою обізнаністю молодих людей про зв’язок між ультрафіолетовим світлом і ризиком раку шкіри. Літні люди менше знали про небезпеку засмаги.

Виконавчий директор CRUK Мішель Мітчелл назвав високий рівень захворюваності на меланому у Великобританії "тривожною тенденцією".

"Той факт, що більшості цих випадків можна запобігти, підкреслює важливість того, щоб люди серйозно ставилися до захисту від сонця", – каже вона.

За прогнозами благодійної організації, цього року у країні діагностують рекордні 20 800 випадків недуги. І близько 17 тисячам із них можна запобігти, вважають фахівці.

Майже 90% випадків меланоми викликані надмірним впливом ультрафіолетового випромінювання, яке може пошкодити ДНК шкіри.

Незважаючи на постійне зростання кількості випадків недуги, очікується, що смертність від меланоми продовжить падати, повідомляє благодійна організація. Удосконалення ранньої діагностики та лікування подвоїло тривалість життя людей із таким діагнозом. Майже дев’ять із 10 дорослих британців, у яких діагностовано рак шкіри, живуть понад 10 років.

"Отримання сонячних опіків лише раз на два роки може втричі збільшити ризик розвитку раку шкіри. Важливо захищати себе від занадто сильного сонця, особливо якщо ви легко обгораєте", – каже докторка Клер Найт, старша менеджерка з питань охорони здоров’я Cancer Research UK.

Благодійна організація радить людям улітку:

перебувати переважно в тіні, особливо в період з 11:00 до 15:00;

прикриватися одягом і капелюхом із широкими полями;

носити сонцезахисні окуляри з УФ-захистом;

регулярно користуватися сонцезахисним кремом із SPF не менше 30.

Раніше у МОЗ давали поради, як уберегтися від меланоми.