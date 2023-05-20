Хвороба, яка може початися з родимки. Що таке меланома та як вона лікується

Травень є місяцем обізнаності про меланому – злоякісне захворювання шкіри. Медики закликають пройти обстеження у дерматолога, щоб вчасно помітити ознаки хвороби, яка, зазвичай, починається з родимки на тілі.

Про меланому, її діагностику, лікування та профілактику "Українській правді. Життя" розповіла кандидатка медичних наук, хірургиня-онкологиня вищої категорії, експертка напряму "Дерматоонкологія" медичної мережі "Добробут" Марія Кукушкіна.

Ми також поспілкувалися з людьми, які хворіли на меланому, однак завдяки успішному лікуванню вийшли у ремісію.

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Що таке меланома та з чого вона починається

Меланома – найсерйозніший вид раку шкіри, який розвивається з меланоцитів. Ці клітини виробляють меланін – пігмент, який надає колір шкірі, волоссю і очам людини.

"Однак бувають ситуації, коли меланоцити перетворюються на злоякісні", – каже Марія Кукушкіна.

Меланоми можуть розвинутися на будь-якій частині тіла, пояснюють у Mayoclinic. Найчастіше вони розвиваються на ділянках, які зазнали впливу сонця, наприклад на спині, ногах, руках і обличчі. Однак можуть виникнути на стопах і долонях.

За словами Марії Кукушкіної, звертатися до лікаря варто відразу після того, як ви помітили на своєму тілі аномальну родимку, не схожу на інші. Вони можуть бути або темнішими, або світлішими за інші, а також мати незвичну форму. Медики називають наявність родимки, що суттєво відрізняється за виглядом від інших, притаманних конкретній особі, синдромом "гидкого каченяти".

"На тілі будь-якої людини є родимки, у кого більше, у кого менше. Однак коли з’являється родимка, нетипова для конкретної людини, то і є те саме гидке каченя, на яке слід звернути увагу", – говорить лікарка.

За її словами, раніше медики і пацієнти орієнтувалися на так зване правило обстеження родимок ABCDE:

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А – асиметрія;

В – кордони, нерівність контуру родимої плями;

С – колір, родимка може бути чорною, коричневою, рожевою тощо;

D – діаметр, який, зазвичай, складає понад 6 мм;

E – зміни родимки, яка збільшується в розмірах або стає іншого кольору чи форми.

Утім, це правило не завжди працює, оскільки сьогодні реєструють багато маленьких меланом, а велика родимка навпаки може виявитися доброякісною.

Як лікують меланому

Меланома має 4 стадії розвитку. На першій та другій стадіях до онкопроцесу залучається лише ділянка шкіри. На третій стадії починається ураження лімфатичних вузлів, а на четвертій – метастазування в інші органи.

Найкраще лікується і має найсприятливіший прогноз перша стадія. Зазвичай, у таких випадках достатньо лише хірургічного втручання, а медикаментозного лікування вони не потребують.

На третій та четвертій стадіях хворим потрібне додаткове медикаментозне лікування. Йдеться передусім про імунотерапію та таргетну терапію, яка дуже дороговартісна.

Утім, за даними Національного канцер-реєстра, 77% українців з меланомою звертаються до лікарів на першій та другій стадіях.

"Вхопити" меланому на першій стадії вдалося Олександру Шутю, який наразі служить у Збройних силах України.

Олександр Шуть

"У 2019 році у Києві пішов до дерматолога, бо було питання по нігтях і заодно подивитися на родимки. У мене їх трохи є на тілі, але їхня кількість збільшилася", – розповідає Олександр.

Дерматолог звернула увагу на одну родимку на ключиці і сказала, що треба взяти на біопсію. Чоловіку діагностували меланому першої стадії. Утім, вона була неглибока і тонка. Олександру зробили операцію, і цього виявилося достатньо, щоб подолати хворобу.

"Я відвідав багатьох спеціалістів, почитав міжнародні протоколи. Тобто був обізнаним пацієнтом і впевненим у тому, що отримав правильне лікування. Як-то кажуть, треба знати ворога в обличчя! Тепер раз у пів року проходжу УЗД лімфовузлів, а раз на рік роблю КТ з контрастом. А також тримаюсь якомога далі від сонця: використовую креми та одяг з довгим рукавом. Дотримуюся цих правил навіть під час служби у війську", – розповідає він.

Які послуги для пацієнта є безкоштовними у лікарнях, що мають договір з НСЗУ

Якщо ви виявили на своєму тілі підозрілу родимку чи невус, варто звернутися до сімейного лікаря, пояснює співзасновниця громадської організації "Афіна. Жінки проти раку" Вікторія Романюк.

"Сімейний лікар надасть пацієнту електронне направлення до лікаря-дерматолога чи лікаря-онколога. Спеціаліст огляне пацієнта за допомогою дерматоскопа, при потребі направить на додаткові обстеження та аналізи", – каже вона.

Консультація, діагностика та обстеження є безоплатними за Програмою медичних гарантій для пацієнтів з підозрою чи діагностованим онкозахворюваннями.

Хірургічне втручання також входить до Програми медичних гарантій.

Інноваційні препарати для лікування пізніх стадій меланоми за державний кошт не закуповуються.

"Ми дуже сподівались, що ці ліки будуть закуплені за допомогою Договорів керованого доступу, проте війна зруйнувала ці плани. Минулого року пацієнти частково отримали потрібне лікування, адже виробниками ліків було надано гуманітарну допомогу у вигляді препаратів для лікування меланоми. Цьогоріч ситуація з доступом до лікування гірша", – каже Вікторія Романюк.

Однак вона нагадує, що в Україні діє програма медичної евакуації Міністерства охорони здоров'я України у співпраці з Єврокомісією, за допомогою якої українські пацієнти мають можливість отримувати безоплатно лікування в європейських країнах.

Подати заявку на медевакуацію можна на сайті МОЗ, або звернувшись до ГО "Афіна. Жінки проти раку". Також можна телефонувати на гарячу лінію інформаційної підтримки онкопацієнтів "Пацієнт має право": +38 (066) 911 33 33, +38 (068) 911 33 33.

Історія киянки Юлії Ковмір яскравий приклад того, що лікувати меланому є сенсі і на пізніх стадіях.

Юлія Ковмір

Юлія дізналася про меланому тоді, коли пухлина метастазувала в інші органи, а саме на четвертій стадії.

"У 2017 році мені видалили підозрілу родимку, зробили гістологію, але вона не показала онкологію. У 2019 стала погано почуватися, обстежилася. Мені поставили діагноз метастатична меланома, первинним вогнищем була саме та "родимка", – розповідає жінка.

Діагноз для Юлії став громом посеред ясного неба – у неї була улюблена робота, маленький син, дружня родина.

Згодом, жінка дізналася, що аби врятувати своє життя, їй потрібні дороговартісні ліки. Юлю фінансово підтримали рідні та приватна компанія, в якій вона працювала.

Також жінка активно боролася за своє право на ліки, ходила на акції протесту до Міністерства охорони здоров’я, разом з представниками ГО "Афіна. Жінки проти раку" вимагала закупівлі необхідного препарату.

"Наші акції сприяли тому, що ліки таки закупили, однак не МОЗ, а київська міська влада", – говорить Юлія.

Жінка лікувалася два роки і зрештою вийшла у ремісію. Наразі вона вже повернулася до звичного життя: працює, виховує сина, проводить час з близькими.

"У мене була серйозна хвороба, однак імунотерапія допомогла. І я знаходжуся у ремісії. Сучасні препарати роблять дива", – каже Юлія Ковмір.

Яка виживаність пацієнтів з меланомою

Зазвичай в онкології говорять про 5-річну виживаність пацієнтів у діагнозі. Йдеться тут не про те, що 5 років – це максимальний строк життя пацієнта. Річ у тому, що після 5 років ремісії пацієнти "губляться", перестають проходити контрольні дослідження і лікарям важко їх відстежувати і визначати їхній стан.

Згідно з Національним канцер-реєстром, 5-річна виживаність пацієнтів з меланомою в Україні становить:

на 1-й стадії – 75%;

на 2-й стадії – 57%;

на 3-й стадії – 39%;

на 4-й – 12%.

За словами Марії Кукушкіної, у західних країнах відсоток 5-річної виживаності пацієнтів значно більший. Це пов’язано як з ранньою діагностикою захворювання, так і з успішним застосуванням сучасних методів лікування на пізніх стадіях.

Чи існують скринінги меланоми та як перевірити свої родимки

Здавалося б, якби запровадити масові скринінги населення на меланому, виживаність пацієнтів стала б більшою, а лікування – простішим і дешевшим.

Утім, у різних країнах світу масових скринінгів на меланому не запроваджують. Зокрема, у цільовій групі з профілактичних послуг США (USPSTF) вважають, що наразі недостатньо інформації для того, щоб рекомендувати скринінг усього населення. Австралійські та канадські онкологічні спільноти вважають доцільними скринінги лише у групах високого ризику.

Науковці зазначають, що меланома – рідкісна пухлина, і часті обстеження шкіри можуть призвести до частішого звертання до дерматологів і непотрібним біопсіям (видалення фрагментів шкіри для дослідження на рак). Найголовніше – наразі не існує досліджень, які б довели, що масовий скринінг знижує смертність від меланоми.

Меланома

Марія Кукушкіна радить проводити огляд тіла самостійно та шукати нетипові родимки, зокрема і в важкодоступних місцях, а саме на спині та сідницях. Зробити це можна за допомогою двох дзеркал, або попросити оглянути тіло родича чи близьку людину.

Також варто раз на рік відвідати дерматолога для перевірки шкіри.

Яка профілактика меланоми

Меланома – лише один з видів раку шкіри. Рідкісний, але найагресивніший. Окрім неї, у пацієнта можуть діагностувати базаліому та плоскоклітинний рак. Ці дві форми значно краще піддаються лікуванню.

Однак всі види раку шкіри може викликати ультрафіолет – як природний, так і штучний. Йдеться про вплив сонячного світла та соляріїв.

Інші види раку шкіри

"Є країни, де солярії заборонені, або відвідуваність обмежена. Наприклад, в Австралії та Бразилії солярії повністю заборонені, у 24 країнах існує вікове обмеження. Сонячні опіки, навіть одноразові, протягом життя можуть спричинити появу захворювання. До раку шкіри також може призвести часте знаходження на сонці", – каже Марія Кукушкіна.

Для профілактики меланоми та інших видів раку шкіри медики рекомендують використовувати сонцезахисні креми, носити одяг з довгим рукавом, а також окуляри та капелюх.

"Це стосується не тільки пляжу. Засобами захисту варто користуватися і в буденному житті. Можна завантажити на телефон додаток для перевірки індексу ультрафіолету і по ньому орієнтуватися, коли варто вдягати окуляри та використовувати крем", – каже лікарка.

Також важливо при виборі сонцезахисного крему звертати увагу на показник SPF (рівень захисту від сонячних променів), він має бути 50.

Лікарка рекомендує дотримуватися правил "сонячної безпеки" всім, але особливо тим, хто у групі ризику, а саме:

якщо хтось у родині хворів на меланому

була меланома, але вдалося вийти у ремісію;

на тілі багато родимок та невусів;

світла шкіра та світле або руде волосся.

За словами Марії Кукушкіної, у 8% пацієнтів, які мали меланому, може виникнути інша на іншій дільниці тіла. Саме тому таким людям варто берегтися від впливу сонячних променів.

Яна Осадча, "УП,Життя"