У Черкасах врятували пацієнта, в організмі якого виявили 6 гайкових ключів
Медики Черкаської обласної лікарні виявили в організмі пацієнта 6 гайкових ключів. Як інструменти опинилися всередині чоловіка невідомо.
Як зазначили у відділенні торакальної хірургії, цікавий випадок стався у серпні.
Пацієнта, ім’я якого не розголошують, госпіталізували з такими проблемами:
- флегмона шиї – тяжке запальне захворювання, яке характеризується нагноєнням і потребує хірургічного втручання;
- розрив стравоходу на рівні глотки та середньої третини;
- тотальний медіастиніт – запальний процес в клітковині середостіння (простір у грудній порожнині);
- емпієма плеври з правого боку – гнійне запалення сполучнотканинної оболонки, яка вкриває легені та внутрішню поверхню грудної клітки;
- сторонні тіла;
- опущення шлунку.
"Лікарі відділення одномоментно виконали цервікотомію з лівого боку, правобічну торакотомію з медіастинотомією, верхньо-серединну лапаротомію, гастротомію з накладанням гастростоми", – кажуть лікарі відділення.
Пацієнт три тижні перебував лікарні. Його вже виписали додому.
У коментарі "Суспільному" речниця Головного управління Національної поліції в Черкаській області Зоя Вовк зазначила, що випадок не є кримінальним. У поліції не зареєстрували звернень щодо цього.
Лікарі ж назвали цю ситуацію "випадком академічного рівня".
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