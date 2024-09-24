У Черкасах врятували пацієнта, в організмі якого виявили 6 гайкових ключів

Медики Черкаської обласної лікарні виявили в організмі пацієнта 6 гайкових ключів. Як інструменти опинилися всередині чоловіка невідомо.

Як зазначили у відділенні торакальної хірургії, цікавий випадок стався у серпні.

Пацієнта, ім’я якого не розголошують, госпіталізували з такими проблемами:

флегмона шиї – тяжке запальне захворювання, яке характеризується нагноєнням і потребує хірургічного втручання;

розрив стравоходу на рівні глотки та середньої третини;

тотальний медіастиніт – запальний процес в клітковині середостіння (простір у грудній порожнині);

емпієма плеври з правого боку – гнійне запалення сполучнотканинної оболонки, яка вкриває легені та внутрішню поверхню грудної клітки;

сторонні тіла;

опущення шлунку.

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"Лікарі відділення одномоментно виконали цервікотомію з лівого боку, правобічну торакотомію з медіастинотомією, верхньо-серединну лапаротомію, гастротомію з накладанням гастростоми", – кажуть лікарі відділення.

Пацієнт три тижні перебував лікарні. Його вже виписали додому.

У коментарі "Суспільному" речниця Головного управління Національної поліції в Черкаській області Зоя Вовк зазначила, що випадок не є кримінальним. У поліції не зареєстрували звернень щодо цього.

Лікарі ж назвали цю ситуацію "випадком академічного рівня".

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