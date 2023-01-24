Дістали через місяць: в "Охматдиті" прооперували хлопчика, який проковтнув 8 магнітів

У Києві в "Охматдиті" прооперували трирічну дитину, яка проковтнула 8 магнітів.

Хлопчик жив зі сторонніми предметами у шлунку та поза ним понад місяць, розповідають у дитячій лікарні.

Батьки протягом цього часу ні про що не здогадувалися. Про те, що син проковтнув магніти, стало відомо випадково, коли вони звернулися до лікарів через застуду у дитини.

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"Під час обстеження малюка у педіатра, лікар призначив рентген-знімок, на якому побачили неприємну знахідку – 8 магнітів, замкнутих в коло", – розповідають медики.

На знімку видно, як магніти у шлунку дитини і поза ним утворили замкнуте коло. Фото: "Охматдит"

Де хлопчик знайшов магніти – невідомо, адже, за словами батьків, вдома таких іграшок немає. Родину терміново відправили в Охматдит. Там, під час дообстеження лікарі виявили чотири сторонніх предмети у шлунку, а решту – поза ним.

Хлопчика одразу взялася рятувати команда фахівців ургентної хірургії та ендоскопії. Частину магнітів вдалося вилучили ендоскопічно, інші – з допомогою хірургічного втручання (лапаротомії).

Фото: "Охматдит"

За словами завідувачки відділення ендоскопії Дарії Вороняк, на момент операції магніти були уже в "стані розпаду":

"(Магніти) знаходилися в шлунку малюка доволі тривалий час, можливо близько місяця. За цей період виникла перфорація між шлунком та тонкою кишкою".

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Наостанок в "Охматдиті" закликали батьків не купувати дітям магніти та іграшки, де вони наявні, а також уважно стежити за симптомами, які можуть свідчити про те, що дитина проковтнула магніти. Йдеться про біль у животі, блювання та температуру.