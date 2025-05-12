Спалах гепатиту А в Києві: скільки хворих зафіксували та чи знайшли джерело інфікування

У Києві спалах гепатиту А – скільки зафіксували хворих

9 травня у Солом’янському районі Києва зафіксували спалах захворюваності на гепатит А. Наразі відомо вже про понад 30 хворих.

Про це у коментарі для "УП. Життя" повідомив гендиректор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб і головний санлікар міста Сергій Чумак.

За його словами, станом на 11:00 12 травня у Києві зафіксували 34 випадки зараження гепатитом А, з них – 20 дітей. Госпіталізували 26 хворих, серед яких 15 дітей.

Чумак розповів, що наразі за межі Солом’янського району інфекція не розповсюдилася.

Фахівці проводять епідеміологічне розслідування для встановлення причин виникнення спалаху.

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"Коли надійшли перші повідомлення про зараження, одразу відібрали проби води у бюветних комплексах і навчальних закладах, оскільки серед хворих багато дітей. Відхилень від санітарних норм не виявили як за хімічними, так і бактеріологічними й вірусологічними показниками.

Але гепатит А має великий інкубаційний період. Якщо були, наприклад, прориви у водопровідній мережі, їх вже ліквідували, а систему – промили. Тому тільки за допомогою епіданамнезу від хворих можна знайти причину", – зазначив Сергій Чумак.

Також він розповів, що Київський міський ЦКПХ звернувся до "Київводоканалу" за картами водопостачання та інформацією щодо проривів у мікрорайоні, аби підтвердити чи спростувати зв’язок зі спалахом.

Які симптоми гепатиту А та як від нього вберегтися?

Гепатит А – це гостре інфекційне захворювання, яке вражає печінку. Він передається фекально-оральним шляхом – найчастіше через брудні руки, інфіковану воду та їжу.

Серед симптомів гепатиту А:

нудота;

підвищена температура;

слабкість;

відсутність апетиту;

діарея;

блювота;

неприємні відчуття в животі;

потемніння сечі;

жовтяниця (пожовтіння шкіри та білків очей).

Щоб уникнути зараження гепатитом А, необхідно:

ретельно мити руки, особливо після туалету та перед їдою;

не купувати продукти на стихійних ринках;

вживати чисту питну воду;

кипʼятити воду (1 хвилина кипʼятіння вбиває вірус);

уникати сумнівних водойм;

вакцинуватися, якщо в дитинстві не отримали імунітету в результаті зустрічі з вірусом.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року спалах гепатиту А стався на Вінниччині. Тобі захворіло близько 350 людей.