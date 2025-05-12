Спалах гепатиту А в Києві: скільки хворих зафіксували та чи знайшли джерело інфікування
9 травня у Солом’янському районі Києва зафіксували спалах захворюваності на гепатит А. Наразі відомо вже про понад 30 хворих.
Про це у коментарі для "УП. Життя" повідомив гендиректор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб і головний санлікар міста Сергій Чумак.
За його словами, станом на 11:00 12 травня у Києві зафіксували 34 випадки зараження гепатитом А, з них – 20 дітей. Госпіталізували 26 хворих, серед яких 15 дітей.
Чумак розповів, що наразі за межі Солом’янського району інфекція не розповсюдилася.
Фахівці проводять епідеміологічне розслідування для встановлення причин виникнення спалаху.
"Коли надійшли перші повідомлення про зараження, одразу відібрали проби води у бюветних комплексах і навчальних закладах, оскільки серед хворих багато дітей. Відхилень від санітарних норм не виявили як за хімічними, так і бактеріологічними й вірусологічними показниками.
Але гепатит А має великий інкубаційний період. Якщо були, наприклад, прориви у водопровідній мережі, їх вже ліквідували, а систему – промили. Тому тільки за допомогою епіданамнезу від хворих можна знайти причину", – зазначив Сергій Чумак.
Також він розповів, що Київський міський ЦКПХ звернувся до "Київводоканалу" за картами водопостачання та інформацією щодо проривів у мікрорайоні, аби підтвердити чи спростувати зв’язок зі спалахом.
Які симптоми гепатиту А та як від нього вберегтися?
Гепатит А – це гостре інфекційне захворювання, яке вражає печінку. Він передається фекально-оральним шляхом – найчастіше через брудні руки, інфіковану воду та їжу.
Серед симптомів гепатиту А:
- нудота;
- підвищена температура;
- слабкість;
- відсутність апетиту;
- діарея;
- блювота;
- неприємні відчуття в животі;
- потемніння сечі;
- жовтяниця (пожовтіння шкіри та білків очей).
Щоб уникнути зараження гепатитом А, необхідно:
- ретельно мити руки, особливо після туалету та перед їдою;
- не купувати продукти на стихійних ринках;
- вживати чисту питну воду;
- кипʼятити воду (1 хвилина кипʼятіння вбиває вірус);
- уникати сумнівних водойм;
- вакцинуватися, якщо в дитинстві не отримали імунітету в результаті зустрічі з вірусом.
Нагадаємо, у жовтні 2023 року спалах гепатиту А стався на Вінниччині. Тобі захворіло близько 350 людей.