Усі розділи
Підтримати УП

Спалах гепатиту А в Києві: скільки хворих зафіксували та чи знайшли джерело інфікування

Альона Павлюк — 12 травня, 14:40
Спалах гепатиту А в Києві: скільки хворих зафіксували та чи знайшли джерело інфікування
У Києві спалах гепатиту А – скільки зафіксували хворих
bluebay2014/Depositphotos

9 травня у Солом’янському районі Києва зафіксували спалах захворюваності на гепатит А. Наразі відомо вже про понад 30 хворих.

Про це у коментарі для "УП. Життя" повідомив гендиректор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб і головний санлікар міста Сергій Чумак.

За його словами, станом на 11:00 12 травня у Києві зафіксували 34 випадки зараження гепатитом А, з них – 20 дітей. Госпіталізували 26 хворих, серед яких 15 дітей.

Чумак розповів, що наразі за межі Солом’янського району інфекція не розповсюдилася.

Фахівці проводять епідеміологічне розслідування для встановлення причин виникнення спалаху.

РЕКЛАМА:

"Коли надійшли перші повідомлення про зараження, одразу відібрали проби води у бюветних комплексах і навчальних закладах, оскільки серед хворих багато дітей. Відхилень від санітарних норм не виявили як за хімічними, так і бактеріологічними й вірусологічними показниками.

Але гепатит А має великий інкубаційний період. Якщо були, наприклад, прориви у водопровідній мережі, їх вже ліквідували, а систему – промили. Тому тільки за допомогою епіданамнезу від хворих можна знайти причину", – зазначив Сергій Чумак.

Також він розповів, що Київський міський ЦКПХ звернувся до "Київводоканалу" за картами водопостачання та інформацією щодо проривів у мікрорайоні, аби підтвердити чи спростувати зв’язок зі спалахом.

Які симптоми гепатиту А та як від нього вберегтися?

Гепатит А – це гостре інфекційне захворювання, яке вражає печінку. Він передається фекально-оральним шляхом – найчастіше через брудні руки, інфіковану воду та їжу.

Серед симптомів гепатиту А:

  • нудота;
  • підвищена температура;
  • слабкість;
  • відсутність апетиту;
  • діарея;
  • блювота;
  • неприємні відчуття в животі;
  • потемніння сечі;
  • жовтяниця (пожовтіння шкіри та білків очей).

Щоб уникнути зараження гепатитом А, необхідно:

  • ретельно мити руки, особливо після туалету та перед їдою;
  • не купувати продукти на стихійних ринках;
  • вживати чисту питну воду;
  • кипʼятити воду (1 хвилина кипʼятіння вбиває вірус);
  • уникати сумнівних водойм;
  • вакцинуватися, якщо в дитинстві не отримали імунітету в результаті зустрічі з вірусом.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року спалах гепатиту А стався на Вінниччині. Тобі захворіло близько 350 людей.

Читайте також :
А, В, С… Що важливо знати про вірусні гепатити
Реклама:

Головне сьогодні