Наслідки самолікування: на Волині лікарі дістали з кишківника немовляти електронний термометр

На Волині внаслідок самолікування з боку батьків немовля потрапило до лікарі. Лікарі виявили у товстому кишківнику піврічної дівчинки електронний термометр, яким батьки намагалися "лікувати" закреп.

Випадок трапився 8 жовтня, розповіли у Волинському обласному медичному об’єднанні захисту материнства і дитини.

Бригада екстреної медичної допомоги доправила маму разом із піврічною дитиною із Каменя-Каширського до Волинської обласної дитячої клінічної лікарні, що в Луцьку.

Лікарі завдяки рентгенівському дослідженню виявили в товстому кишківнику дівчинки електронний термометр. Прилад також можна було відчути через зовнішнє обстеження живота дитини.

ВІДЕО ДНЯ

Мама немовляти розповіла, що намагалася зробити клізму за допомогою термометра, який попередньо змастила олією. Саме через це прилад повністю опинився в кишківнику дитини.

Місцеві медичні працівники використали ендоскоп для того, аби дістати термометр нехірургічним способом.

"Дістати прилад було дуже непросто. Діяти треба було дуже обережно, щоб не травмувати немовляті анус та внутрішні органи. Самостійно градусник вийти не міг, натомість міг перфорувати (спричинити отвори – ред.) кишківник або надалі спровокувати кишкову непрохідність", – розповідає хірургиня та ендоскопістка Юлія Артишук.

Медичні працівники застерігають батьків від самолікування, зокрема дітей, та використання порад некомпетентних людей.

Читайте також : Які бувають закрепи та що з ними робити? Пояснює Супрун

Лікарі зауважують, що у разі виникнення проблем із випорожненням у немовляти, необхідно звернутися до сімейного лікаря, педіатра чи гастроентеролога, які нададуть кваліфіковані рекомендації та за необхідності призначать медичні препарати.

Однак поліпшити самопочуття малюка частково можуть і батьки. Для цього варто:

вкладати дитину на живіт;

виконувати вправу "велосипед", за якої батьки імітують ногами маляти катання на велосипеді;

ставити немовля в позу "султанчик" – коли малюка тримають за середину грудної клітини, зводячи стопи разом та до гомілок;

робити легкий масаж живота за годинниковою стрілкою.

"Пам’ятайте, що поради з сумнівних інтернет-сторінок, поради некомпетентних подруг, родичів, знайомих можуть завдати тяжкої шкоди здоров'ю дитини!" – наголошують лікарі.

Раніше в одній з дитячих лікарень Львова нейрохірурги врятували немовля віком кілька днів – у нього був інсульт, який вимагав негайного втручання.