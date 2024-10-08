Інсульт у перший тиждень життя: у Львові нейрохірурги врятували немовля

У одній з дитячих лікарень Львова нейрохірурги врятували немовля вагою всього 2,5 кілограма і віком лише кілька днів.

Про це повідомили в Першому медичному об'єднанні Львова.

У лікарні зазначили, що малюк народився на два тижні раніше, ніж планувалося. Крім того, він зʼявився на світ із запаленням легенів.

Під час обстеження немовляти лікарі виявили у нього крововилив у мозок, тобто інсульт. У маленького пацієнта почав проявлятися набряк, тому його негайно доправили на операцію до нейрохірургів Лікарні Святого Миколая.

Завідувач нейрохірургічного відділення Тарас Микитин розповів, що крововилив у мозок стався у дитини стався на другу добу після народження.

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Спеціалісти діагностували у малюка гідроцефалію – внутрішньочерепне скупчення спинномозкової рідини, що тисне на мозок та неминуче призводить до ушкодження органу.

Лікарі також ідентифікували згустки крові в шлуночках після інсульту. Це також вимагало негайного втручання медиків.

Мати з немовлям та лікарями, які врятували життя малечі Перше медоб'єднання Львова

Маленькому пацієнту провели кілька операцій. Під час першої лікарям вдалося за допомогою нейроендоскопа забрати кровʼяні згустки через розріз усього в кілька міліметрів. Без цієї операції мозок малюка міг би сильно постраждати.

Під час другого втручання фахівці встановили спеціальний резервуар Оммайя, який допомагає забрати зайву рідину з мозку та не дає їй накопичуватися під час повторних набряків.

"Під час першої операції йому було 24 дні після народження. Наступне хірургічне втручання провели через місяць часу – встановили спеціальний резервуар для рідини.

У разі збільшення гідроцефалії він дозволить контролювати рівень тиску та тип рідини в мозку", – пояснив завідувач нейрохірургічного відділення Тарас Микитин.

Нагадаємо, нещодавно лікарі видалили у новонародженої дівчинки кісту розміром з куряче яйце.