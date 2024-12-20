Святий Миколай "приніс" здорове серце: у Львові 37-річному чоловіку провели рятівну трансплантацію

37-річний Роман з Івано-Франківська півтора року жив з механічним серцем. 6 грудня, в ніч на Святого Миколая, чоловік отримав шанс на повноцінне життя – йому провели пересадку донорського органу.

Про порятунок українця розповіли у Першому медоб’єднанні Львова.

Роман працював далекобійником. Торік на початку травня він перебував у рейсі, коли йому раптово стало зле.

"Відчувалось таке печіння, наче в мене печія. Почалась задишка та самопочуття було не з найкращих. Так було десь із тиждень. І ось в один день за кермом стало зовсім погано. Мене забрали в лікарню в місті Бергамо (Італія)", – розповів чоловік.

Італійські медики провели обстеження і встановили діагноз, який шокував українця: виявилося, що у нього стався гострий інфаркт, який чоловік фактично переніс на ногах. Наслідком цього став кардіогенний шок – порушення насосної функції серця.

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Медики заявляли, що стан Романа – критичний, бо орган не справляється з роботою. Для порятунку українця італійські лікарі встановили йому так зване "штучне серце".

"Апарат механічної підтримки лівого шлуночка (LVAD) – це механізм, що застосовується в кардіохірургії з метою підтримки насосної функції шлуночка серця при серцевій недостатності, як "міст" до трансплантації. Це тимчасове рішення, аби пацієнт міг дожити до пересадки донорського органу", – пояснюють у Першому медоб’єднанні Львова.

Щойно стан Романа вдалося стабілізувати, італійські лікарі зв'язалися з кардіохірургами зі Львова. Реанімобіль із підготовленою бригадою вирушив в Італію, аби забрати Івана в Україну. Тут його поставили на лист очікування донорського серця та продовжили лікування.

На рятівний орган Іван чекав рік. Ввечері 5 грудня йому зателефонували з Центру трансплантології і повідомили: "Є донор! Терміново приїздіть".

"Знаєте, це була моя спільна мрія з татом, який, на жаль, цього не дочекався. Комусь Миколай приносить цукерки, а мені – здорове серце", – каже пацієнт.

Трансплантація була складною.

"Серце пацієнта було вже неодноразово опероване. Утворилися спайки (зрощення фіброзної тканини – ред.). Крім того, в самому серці стояв механічний мотор, який треба було делікатно вилучити та пересадити здорове серце. На щастя, нам все вдалося", – зазначив кардіохірург Богдан Гель.

Нині Роман уже готується до виписки.

"Жодні гроші, посади та роботи не вартують вашого здоров'я. Добре відпочивайте та цінуйте миті, проведені з рідними! Бо ніколи не знаєш, яка мить може стати останньою", – каже чоловік.

Медики також висловили співчуття і вдячність родині донора.

"Ваше жертовне рішення дало змогу українським трансплантологам врятувати життя одразу кількох важкохворих пацієнтів", – підкреслили у Першому медоб’єднанні Львова.

Раніше у Львові вперше виконали пересадку кісткового мозку військовому – донором став його брат.