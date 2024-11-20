У Львові вперше виконали пересадку кісткового мозку військовому: донором став його брат

У львівській лікарні Святого Пантелеймона медики виконали дорослу донорську трансплантацію кісткового мозку.

Це перша така операція на заході України, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Він додав, що донині такі втручання проводили лише в Києві та Черкасах.

Пацієнт – 34-річний батько двох дітей Сергій Маріцан із Закарпаття. Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист країни та долучився до війська.

Чотири місяці тому захисник почав погано себе почувати, тож звернувся до лікарів. Ті виявили у нього апластичну анемію – захворювання, при якому кістковий мозок перестає виробляти клітини крові.

Врятувати Сергія могла лише трансплантація кісткового мозку. Донором для нього став рідний брат Юрій.

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"На наступний день після забору стовбурових клітин відбулася трансплантація. Відтоді, а це понад три тижні, Сергій провів у спеціальному боксі відділення трансплантації кісткового мозку.

Сьогодні (20 листопада – ред.) він вперше зможе обійняти дружину та вийти на вулицю", – розповів Віктор Ляшко.

Нагадаємо, з 2024 року пересадка кістковою мозку та стовбурових клітин в Україні є безкоштовною.