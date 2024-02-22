Завбільшки як м’яч для реґбі: у Львові чоловікові видалили пухлину, з якою він жив 30 років

У Львові чоловікові видалили пухлину, з якою він жив 30 років

У Львові 49-річному чоловіку видалили пухлину завбільшки як м’яч для реґбі, врятувавши ногу від ампутації. Він майже 30 років жив із цим новоутвором у стегні.

Як повідомляють у Першому медоб'єднанні Львова, ліпому у львів'янина Євгенія Плеханова виявили, коли йому було 20 років. Це доброякісне утворення, що розвивається з клітин жирової тканини.



“Утвір обріс навколишні тканини верхньої внутрішньої третини стегна – м’язи, нерви й судини. Видалити його повністю – означало б провести ризиковане для пацієнта втручання. Він міг втратити чутливість усієї ноги.



Тому тоді медики однієї з міських лікарень видалили лише частину ліпоми. А також попередили юнака: пухлина може і надалі рости”, – зазначають у медзакладі.



Останні 15 років Євгеній жив в Італії, де працював водієм. Пухлина з роками справді більшала, однак пройти обстеження у тамтешніх лікарнях він не мав змоги.

Пухлина збільшилася до розміру 24х13 см Перше медичне об'єднання Львова

З початком повномасштабної війни чоловік повернувся до України. Багато волонтерив. Через регулярні навантаження на ноги біль у верхній частині стегна не вщухав і віддавав у пах. Кінцівка почала затерпати. Тоді Євгеній звернувся за допомогою до спеціалістів.

Лікарі зробили йому МРТ і з’ясували, що ліпома від часу першого оперативного втручання збільшилась майже втричі – до розміру 24х13 см.

Уже наступного дня після операції Євгеній почав ходити Перше медичне об'єднання Львова

Вона проросла у верхній третині стегна поміж м’язами, судинами, нервами та сухожиллями у ділянці від паху і донизу. Утвір здавлював судинно-нервовий пучок і погіршував кровотік в артеріях ноги.

“Аби не допустити часткової чи навіть повної зупинки кровоплину в кінцівці, яка загрожувала б ампутацією, ми відділили частини пухлини від нервів і артерій, а потім видалили її повністю без ускладнень для пацієнта”, – пояснює судинний хірург, завідувач відділення інтервенційної радіології Олександр Голуб.

Уже наступного дня Євгеній почав ходити. Він позбувся дискомфорту і болю.

Нині чоловік продовжує волонтерити – допомагає нашим захисникам та захисницям на передовій, кажуть медики.

Нагадаємо, у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників.

