Операція тривала 18 годин: у Львові хірурги випрямили дитині хребет, викривлений на 160 градусів

У Львові медики на 85% випрямили хребет дівчинки з викривленням у 160 градусів

У Львові 12-річна дівчина зі сколіозом четвертого ступеня перенесла дві надскладні операції поспіль і загалом провела під наркозом 18 годин.

Завдяки цим втручанням дитина з важким діагнозом отримала шанс жити без болю та ходити самостійно, кажуть у Першому медоб’єднанні Львова.

"Коли Вікусі було лише 6 місяців, її мама помітила, що хребет донечки вигинається півмісяцем. Після генетичного обстеження у дитини виявили рідкісне захворювання – міопатію Бетлема. Ця недуга характеризується вроджено слабкими м’язами, що згодом і призводить до важкого сколіозу", – зазначають лікарі.

З кожним роком хвороба прогресувала: Вікуся страждала від постійного болю та задишки, не могла довго сидіти. Викривлення хребта сягнуло 160 градусів. Удома вона пересувалася з ходунцями, а в школі користувалася кріслом колісним. Часті госпіталізації та реабілітації стали для неї звичними.

Команда львівських і американських медиків взялася допомогти дівчинці. Для цього лікарі провели дві надскладні операції.

"Щоб виправити її сколіоз, нам потрібно було видалити цілий хребець. У перший день операції ми закріпили її хребет гвинтами. А потім, уже на другий день, видалили кілька ребер, ізолювали спинний мозок та встановили титанову клітку для підтримки хребта. А потім повільно виправляли її разом з моєю колегою, нейрофізіологинею Меган Маллані", – розповідає американський ортопед-травматолог Марк Диржка.

Попри 18 годин наркозу, складні операції та потребу у двотижневій реанімації через слабкість м’язів, результат був вражаючим: хребет Вікусі вдалося випрямити на 85%.

Завдяки цьому дівчинка отримала шанс жити без болю та ходити самостійно Фото: Перше медоб'єднання Львова

"Спина дійсно змінилася. Немає більше того горбу з ребер. Вона витягнулася, стала вища. Ми здивовані! І лікарі самі сказали, що зробили більше, ніж очікували", – каже мама дівчинки.

Попереду на дитину ще чекає тривала реабілітація та додаткова корекція. Однак тепер у неї є надія на те, що вона таки ходитиме самостійно.

