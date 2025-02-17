Папіломи в гортані заважали дихати: у Львові хірурги врятували однорічну дитину з рідкісною недугою

Папіломатоз гортані трапляється лише у 4 зі 100 тисяч малюків

У Львові лікарі провели операцію однорічній дитині з рідкісним захворюванням – папіломатозом гортані. Недуга трапляється лише у 4 зі 100 тисяч малюків.

Дівчинка не могла говорити та вільно дихати, зазначили в Центрі дитячої медицини лікарні "Охматдит".

До львівського "Охматдиту" звернулась сімʼя українців, яка проживає в Будапешті. Коли їхній донечці Софії було 6-7 місяців, в неї з’явилася охриплість голосу, шепотіння, утруднене дихання, що посилювалося під час сну, їжі та активності. За кілька місяців у дитини розвинулася дихальна недостатність.

Папіломи в гортані однорічної дитини Центр дитячої медицини. Лікарня "Охматдит"

Лікарі в Угорщині зазначили, що пацієнтка ще надто мала для ендоскопічного обстеження та ймовірної операції.

РЕКЛАМА:

Але фахівці в Україні змогли провести ретельну діагностику та виявити рідкісне захворювання, що потребує складного хірургічного втручання.

"Папіломи закривали просвіт гортані більш як на 90%. Якщо б не термінова операція, то небезпечні події могли б розвинутися стрімко і в будь-який момент", – розповів керівник Клініки дитячої оториноларингології Федір Юрочко.

Папіломатоз гортані – це захворювання, при якому в гортані (голосових зв’язках, трахеї) з’являються численні невеликі доброякісні пухлини – папіломи. Але без лікування вони можуть швидко розростатися та значно ускладнювати дихання дитини.

Операція пройшла успішно – Софія знову може вільно дихати, її голос відновився. Лікарі продовжують спостереження за станом дитини.