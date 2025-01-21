Народилася з "бомбою" в голові: у Львові лікарі врятували немовля з рідкісним діагнозом

Дитина народилась з рідкісним діагнозом, який трапляється лише в одного з 25 тисяч немовлят.

У Львові лікарі врятували дитину з рідкісним діагнозом, який трапляється лише в одного з 25 тисяч новонароджених.

У малюка виявили аномалію судин головного мозку, коли він ще перебував в утробі матері.

Про розповіли в дитячій лікарні Святого Миколая Першого медобʼєднання Львова.

На 32 тижні вагітності породіллю попередили про те, що у її дитини аневризма вени Галена.

При цій аномалії у мозку формується патологічне з'єднання між артеріями та цією веною. Кров до неї надходить надто швидко та інтенсивно – під тиском, що і призводить до патологічного розширення судини. Лікарі таке скупчення крові називають "бомбою", бо воно може розірватися у будь-який момент та спричинити смерть.

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"На жаль, діти з таким діагнозом дуже часто не доживають і до 1 року. Та є операція – ризикована – втім та, що дає шанс на порятунок. Батьки на неї погодились, а ми взялися за підготовку. Почекали 6 місяців, аби Соломія підросла і були більші шанси на те, що її організм витримає втручання", – розповідає завідувач нейрохірургічного відділення Тарас Микитин.

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Операцію дитині провів нейрохірург з Угорщини Степан Гудак. За свою практику він врятував життя понад пів сотні дітей з аневризмою вени Галена.

Лікарі вирішили провести хірургічне втручання у віці 7 місяців. Тоді діаметр аневризми у 5 разів перевищував вену.

Життю Соломійки аневризма більше не загрожує Перше медичне об'єднання Львова

Нейрохірурги виконали втручання мініінвазивно, тобто через один маленький розріз на нозі. Вони перекрили доступ певних судин до вени спеціальним клеєм, що послабило тік крові та зменшило тиск.

Вже за тиждень після операції маленьку пацієнтку виписали додому.

Нагадаємо, раніше у Львові лікарі врятували дівчинку від агресивної пухлини. Першим симптомом, що вказав на хворобу, був свербіж долонь.