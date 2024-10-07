У Львові новонародженій дівчинці видалили кісту розміром з куряче яйце

Команада хірургів та гінеколог львівської дитячої лікарні "Охматдит" провели рідкісну операцію новонародженій дівчинці, у якої виявили величезну кісту на яєчнику.

Дитина потрапила до лікарні на 7-й день життя, повідомила пресслужба медзакладу.

Ще під час обстеження вагітної матерів у плода діагностували рідинний утвір у малому тазу. Після пологів зробили контрольне УЗД, яке показало, що кіста зросла до розмірів курячого яйця.

Після додаткових обстежень медики виявили, що кіста досягла 10 сантиметрів і мала ознаки некрозу (відмирання тканин).

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Лікарі ухвалили рішення негайно оперувати дівчинку, щоб уникнути серйозних ускладнень. Операцію провели методом лапароскопії – через кілька маленьких проколів.

Втручання пройшло успішно. Лікарям довелося не тільки видалити кісту, а й праві придатки матки, бо через перекрут яєчника почався некроз. Дівчинку виписали додому на 18-й день після операції в задовільному стані.

"Після такої операції у батьків виникає питання чи зможе донька у дорослому віці мати дітей. Звичайно, ризики є завжди, але залишились ліві додатки, які при правильній роботі спроможні взяти на себе дану функцію", – пояснила дитячий хірург-інтерн Соломія Ковч.

Гінеколог Наталія Козак також додала, що дівчинка повинна буде регулярно відвідувати дитячого гінеколога, а з початком статевого дозрівання за її здоров'ям потрібно буде спостерігати ще уважніше.

Такі випадки трапляються нечасто – лише одна дитина з 1000–2500 народжується з подібною патологією.

Раніше ми розповідали, що у Львові хірурги прооперували 14-річну дівчину, в репродуктивних органах якої швидко розросталися відразу два новоутвори. Пухлини завдавали пацієнтці нестерпного болю і могли вдвічі знизити шанси на майбутнє материнство.