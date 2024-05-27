З однією ногою їздив на велосипеді: у Львові протезували хлопчика, який втратив кінцівку через рак

9-річний Михайлик втратив ногу під час боротьби з остеосаркомою – хіміотерапія йому не допомагала, тому кінцівку довелося ампутувати.

З однією ногою хлопчик навчився їздити на велосипеді та навіть спробував себе у професії рятувальника.

Нещодавно Михайлик отримав свій протез і вчиться знову ходити, розповіли у Першому медичному об’єднанні Львова.

Коли Михайлику Палію з Івано-Франківщини було 7 років, у нього виявили одну з найагресивніших форм дитячого раку – остеосаркому. Пухлина вразила стегнову кістку на лівій нозі.

Хлопчик пройшов шість курсів хіміотерапії – її він дуже важко переносив. Однак пухлина на таке лікування не реагувала, хвороба тільки прогресувала. Єдиним шансом врятувати дитину була ампутація ураженої ноги.

Михайлик із протезом Перше медичне об'єднання Львова/Facebook

За кілька днів після чотиригодинної операції Михайлик із підтримкою фізичного терапевта та за допомогою милиць зробив свої перші кроки. Після ампутації його довго мучили фантомні болі. Паралельно хлопчик продовжував приймати хіміотерапію.

"Михайлик дуже хотів робити все як інші дітки – бігати, стрибати, знову ходити до школи. Він самотужки навчився їздити на велосипеді без однієї ноги. На милицях прислуговував на церковній службі. І навіть приміряв на себе професію рятувальника – провів один день з іванофранківськими ДСНСниками", – зазначили у медоб’єднанні.

За півтора року після ампутації Михайлик зміг стати на дві ніжки – йому виготовили протез. Тепер хлопчик вчиться на ньому ходити.

"У нього немає страху до падіння. І через це ми за два тижні досягли максимального результату, на який я сподівався лише за чотири тижні після протезування", – розповів фізичний терапевт дитини Максим Тибінка.

Наразі Михайлик понад усе мріє бути здоровим та ходити до школи без милиць.

Нагадаємо, у Львові лікарі замінили дитині обпечений стравохід фрагментом іншого органа – вона не могла їсти 6 років.