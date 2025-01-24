У Львові вперше провели повторну пересадку печінки: пацієнт має рідкісну групу крові

Між операціям з трансплантації минуло трохи більше місяця

Львівські хірурги провели повторну трансплантацію печінки 32-річному Остапу з рідкісною групою крові.

Чоловіку друге пересадили донорський орган, бо перший не прижився, розповіли у Першому медобʼєднанні Львова.

У 2018-му Остап звернувся до лікарів через жовтяницю. Аналізи крові показали дуже високий рівень білірубіну – 800 одиниць при нормі до 21. Тоді лікарі діагностували в чоловіка цироз печінки – незворотнє прогресуюче ураження органу.

Єдиний можливий порятунок з таким діагнозом – це трансплантація.

Упродовж майже 5 років стан пацієнта вдалося підтримувати на стабільному рівні завдяки медикаментам. Але на початку 2024-го його печінка почала відмовляти.

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Пацієнт та колектив лікарів, що провели повторну трансплантацію печінки Перше медичне об'єднання Львова

Після кількох госпіталізацій з внутрішніми кровотечами, чоловік звернувся за порятунком до львівських трансплантологів. Його поставили в чергу очікування.

Однак у Остапа рідкісна група крові – IV(+). Така ж має бути і в донора.

Вже за місяць пацієнт отримав шанс на життя – пересадку проведи 13 серпня.

Але, на жаль, у післяопераційному періоді трапилися ускладнення у вигляді тромбозу печінкової артерії. Орган вийшов з ладу, а Остапа знову поставили в лист очікування.

"Рівно за місяць від попередньої трансплантації з'явився ще один донор з такою самою групою крові. Ми з командою провели Остапу ретрансплантацію печінки. Тобто, повторно пересадили орган одній і тій самій людині.

Складність другої поспіль трансплантації полягала в тому, що наш пацієнт переніс вже не одне втручання і утворилися певні спайкові процеси, які ускладнили нам роботу. Попри це, нам вдалося все зробити успішно", – зазначив лікар-трансплантолог Олег Гузій.

Пацієнт почувається добре і вперше за 6 років будує плани на майбутнє. Каже, хоче повернутися до улюбленої роботи кухарем-кондитером.