Блідість, запаморочення та втома: що таке анемія та які її причини

Ознаки анемії можуть бути настільки слабкими, що їх можна навіть не помітити. Коли ж кількість клітин крові значно зменшується, симптоми розвиваються.

Симптоми анемії можуть довго залишатися непомітними.

Це втома, головний біль, ламкість нігтів та інші ознаки анемії, про які люди часто не задумуються.

"УП. Життя" використала джерела WebMD, American Society of Hematology, MedicalNewsToday та National Heart, Lung and Blood Institute, щоб розповісти:

Чому виникає анемія

Анемія – це стан при якому в крові мала кількість її клітин – еритроцитів або гемоглобіну. Гемоглобін – це основний білок в еритроцитах. Він переносить кисень та транспортує його по всьому тілу.

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Якщо рівень гемоглобіну достатньо низький, клітини організму можуть не отримувати достатньо кисню.

Симптоми анемії, такі як втома або задишка, виникають через те, що органи не отримують тої кількості кисню, що потрібна їм для повноцінної роботи.

Анемія – це стан при якому в крові мала кількість її клітин – еритроцитів або гемоглобіну. Гемоглобін – це основний білок в еритроцитах. Він переносить кисень та транспортує його по всьому тілу. lightsource/Depositphotos

У кого частіше розвивається анемія

Анемія може виникнути у людей будь-якого віку та статі. Однак наступні фактори підвищують ризик розвитку тієї чи іншої форми захворювання:

передчасне народження;

вік від 6 до 24 місяців;

менструація;

вагітність і пологи;

споживання дієти з низьким вмістом вітамінів, мінералів та заліза;

приймання ліків, які впливають на слизову оболонку шлунка (наприклад, нестероїдні протизапальні препарати);

наявність спадкової анемії в сім'ї;

кишкові розлади, які впливають на всмоктування поживних речовин;

втрата крові;

хронічні захворювання, такі як діабет , хвороби нирок, ревматоїдний артрит, серцева недостатність або захворювання печінки.

Анемія може виникнути у людей будь-якого віку та статі. tashatuvango/Depositphotos

Які найпоширеніші симптоми анемії

Ознаки анемії можуть бути настільки слабкими, що їх можна навіть не помітити.

Коли ж кількість клітин крові значно зменшується, симптоми розвиваються.

Ознаками анемії можуть бути:

запаморочення;

прискорене серцебиття;

головний біль;

біль, у тому числі в кістках, грудях, животі та суглобах;

проблеми з ростом у дітей та підлітків;

задишка;

блідість або жовтушність шкіри;

холодні руки та ноги;

ламкість нігтів;

втома або слабкість;

бажання їсти нехарчові речі (наприклад, лід, крейду).

Симптоми анемії, такі як втома або задишка, виникають через те, що органи не отримують тої кількості кисню, що потрібна їм для повноцінної роботи. shmeljov/Depositphotos

Які бувають види та причини анемії

Існує багато видів та причин анемії. Іноді важко визначити, що саме спричиняє низький рівень еритроцитів чи гемоглобіну.

До найпоширеніших видів анемії відносяться:

Залізодефіцитна анемія

Це найпоширеніша форма анемії, при якій організм виробляє занадто мало еритроцитів через нестачу заліза в організмі.

Вона може розвинутися внаслідок:

дієти з низьким вмістом заліза;

гострих кровотеч (рясних менструацій, крововтрати внаслідок травми чи пологів);

хронічних крововтрат (при виразці шлунка чи ендометріозі);

тренувань на витривалість;

певних захворювань шлунково-кишкового тракту, таких як хвороба Крона;

дії ліків, які подразнюють слизову оболонку кишківника.

Залізодефіцитну анемію зазвичай лікують двома способами: збільшенням споживання заліза та лікуванням супутніх захворювань.

Фахівці можуть порекомендувати вживати препарати заліза, які допоможуть скоригувати його рівень в організмі.

Важливо приймати залізо лише за призначенням лікаря, оскільки надлишок препарату може бути токсичним та пошкодити печінку.

В12-дефіцитна анемія

Вітамін В12 необхідний для вироблення еритроцитів. Якщо людина не споживає або не засвоює достатню кількість В12, кількість еритроцитів може знизитися.

До специфічних симптомів цього типу анемії належать:

глосит (гладкий, червоний язик);

труднощі при ходьбі;

сплутаність свідомості та забудькуватість;

проблеми із зором;

діарея.

Деякі фактори, які можуть підвищити ризик виникнення дефіцитної анемії вітаміну В12. Це наявність у когось із членів сім'ї анемії такого типу, аутоімунні захворювання та старший вік.

Апластична анемія

Кістковий мозок – це м'яка, губчаста тканина в центрі кісток, яка відіграє важливу роль у створенні еритроцитів.

Апластична анемія – це рідкісне захворювання крові, коли кістковий мозок не може виробляти достатню кількість нових еритроцитів. Це відбувається навіть при нормальному рівні заліза в організмі.

Апластична анемія може супроводжуватися частими інфекціями та шкірними висипаннями.

Гемолітична анемія

Цей тип анемії виникає, коли еритроцити руйнуються швидше, ніж організм може виробляти нові.

Причиною можуть бути аутоімунні захворювання, інфекції, проблеми з кістковим мозком, а також спадкові захворювання, такі як серповидноклітинна анемія та таласемія (при цих станах утворюється аномальний гемоглобін, у якого порушена функція транспортування кисню).

До прикладу, аутоімунна гемолітична анемія спричинена руйнуванням еритроцитів імунною системою. При цьому організм приймає еритроцити за чужорідну речовину та атакує їх.

Гемолітична анемія може викликати появу жовтяниці та темної сечі.

Залізодефіцитну анемію зазвичай лікують двома способами: збільшенням споживання заліза та лікуванням супутніх захворювань. happy_lark/Depositphotos

Чи можна запобігти анемії

Хоча анемію не завжди можна профілактувати, вживання здорової їжі може допомогти вам уникнути як залізо-, так і В12-дефіцитної анемії.

До продуктів, які варто включити до свого раціону, належать продукти з високим вмістом заліза (яловичина, темно-зелені листові овочі, сухофрукти та горіхи) та вітаміну В-12 (м'ясо та молочні продукти).

Якщо ви підозрюєте у себе симптоми певного виду анемії – обов’язково зверніться до лікаря для діагностики для підбору лікування.