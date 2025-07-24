Важила 600 грамів: у Львові з лікарні виписали дівчинку, яка народилася на 24-му тижні вагітності
У Львові лікарі-неонатологи виходили дівчинку, яка народилася на 24-му тижні вагітності. Маля з’явилося на світ з вагою 600 грамів і зростом 30 сантиметрів.
Дитина чотири місяці перебувала у лікарні, два з них – в реанімації. Її разом з мамою вже виписали додому, розповіли у дитячій лікарні Святого Миколая.
На 21-му тижні вагітності Ірина, мама крихітки, зіткнулася з ускладненнями – їй діагностували маловоддя (стан, коли кількість навколоплідних вод є нижчою за норму). У такому випадку потрібно лягати на збереження.
Всього через три тижні в Ірини почалися передчасні пологи. Жінка народила донечку, яку назвали Марічка.
"З перших хвилин життя "поспішайка" потрапила в реанімацію. Впродовж 73 днів за її життя боролися лікарі-неонатологи та анестезіологи. Від народження Марічка не могла дихати самостійно, адже її легені ще не сформувалися.
Тож крихітку приєднали до ШВЛ та вводили спеціальний препарат сурфактант. Ця речовина відіграє важливу роль в диханні і зазвичай виробляється в організмі самостійно, але не в таких глибоко недоношених малят", – пояснили лікарі.
Поки Марічка перебувала в реанімації, про неї дбали не лише реаніматологи, але й інші вузькі спеціалісти – офтальмологи, неврологи та фізична терапевтка. Це пришвидшило одужання маленької пацієнтки.
"І лише коли Марічка почала дихати самостійно, її мама нарешті могла заспокоїтись – найважче позаду. Далі за дитиною продовжили доглядати лікарі відділення патології новонароджених, що займається постінтенсивним виходжуванням", – кажуть у лікарні Святого Миколая.
Після понад чотирьох місяців праці та боротьби Марічка нарешті готова вирушити додому. У день виписки її вага становила 3050 грамів.
Медики разом з кульками та обіймами проводжали Ірину з донечкою додому. На згадку про цей шлях дівчинці подарували м’яку іграшку.