Важила 600 грамів: у Львові з лікарні виписали дівчинку, яка народилася на 24-му тижні вагітності

У Львові лікарі-неонатологи виходили дівчинку, яка народилася на 24-му тижні вагітності. Маля з’явилося на світ з вагою 600 грамів і зростом 30 сантиметрів.

Дитина чотири місяці перебувала у лікарні, два з них – в реанімації. Її разом з мамою вже виписали додому, розповіли у дитячій лікарні Святого Миколая.

На 21-му тижні вагітності Ірина, мама крихітки, зіткнулася з ускладненнями – їй діагностували маловоддя (стан, коли кількість навколоплідних вод є нижчою за норму). У такому випадку потрібно лягати на збереження.

Всього через три тижні в Ірини почалися передчасні пологи. Жінка народила донечку, яку назвали Марічка.

"З перших хвилин життя "поспішайка" потрапила в реанімацію. Впродовж 73 днів за її життя боролися лікарі-неонатологи та анестезіологи. Від народження Марічка не могла дихати самостійно, адже її легені ще не сформувалися.

РЕКЛАМА:

Тож крихітку приєднали до ШВЛ та вводили спеціальний препарат сурфактант. Ця речовина відіграє важливу роль в диханні і зазвичай виробляється в організмі самостійно, але не в таких глибоко недоношених малят", – пояснили лікарі.

Дівчинка народилася передчасно з вагою 600 грамів Лікарня Святого Миколая

Поки Марічка перебувала в реанімації, про неї дбали не лише реаніматологи, але й інші вузькі спеціалісти – офтальмологи, неврологи та фізична терапевтка. Це пришвидшило одужання маленької пацієнтки.

"І лише коли Марічка почала дихати самостійно, її мама нарешті могла заспокоїтись – найважче позаду. Далі за дитиною продовжили доглядати лікарі відділення патології новонароджених, що займається постінтенсивним виходжуванням", – кажуть у лікарні Святого Миколая.

Після понад чотирьох місяців праці та боротьби Марічка нарешті готова вирушити додому. У день виписки її вага становила 3050 грамів.

Медики разом з кульками та обіймами проводжали Ірину з донечкою додому. На згадку про цей шлях дівчинці подарували м’яку іграшку.