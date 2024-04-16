Могла померти будь-якої миті: у Львові врятували новонароджену, легеня якої була вкрита кістами

У Львові лікарі врятували новонароджену Соломійку. Дитина будь-якої миті могла померти через вроджену ваду – її легеня була вкрита кістами, які перешкоджали диханню.

Операцію виконали на восьмий день життя немовляти, повідомили у Першому медичному об’єднанні Львова.

Соломійка – четверта дитина у родині. Про проблеми з її здоров’ям батьки дізналися під час планового УЗД на 20-му тижні вагітності.

Лікарі поставили діагноз – кістозно-аденоматозна мальформація легень. Ліва легеня тоді ще ненародженої дитини замість здорових тканин була вкрита кістами – патологічними порожнинами, заповненими рідиною.

"Допоки дитина була в утробі матері, ці утворення – кісти – були "спокійними", тому що тоді легені ще не дихали. Але як тільки немовля з’являється на світ, орган починає працювати й кісти теж стають активними. Це і є головною проблемою", – пояснив керівник Центру хірургії лікарні Святого Миколая Андрій Дворакевич.

Соломійка разом із мамою Перше медичне об'єднання Львова/Facebook

Лікарі склали "карту порятунку" дитини, поки вона ще була в утробі матері. Коли Соломійка народилася, їй провели обстеження й підтвердили поставлений діагноз.

Через численні кісти ліва легеня зовсім не функціонувала – не виконувала функцію газообміну.

"Зазвичай, малюків із кістозно-аденоматозною мальформацією легень оперують хоча б на восьмому місяці життя. Однак у Соломії часу підрости та набратися сил перед операцією не було. З першим вдихом дитини новоутвори в легені збільшувались із блискавичною швидкістю", – розповіли у лікарні.

Кісти почали тиснути на серце, трахею, нерви та бронхи немовляти. Без операції Соломійка могла померти будь-якої миті.

Прооперували дівчинку на восьмий день життя. Втручання виконали через три маленькі проколи – по 3 і 5 міліметрів. Такий метод для дитини менш травматичний і більш безпечний. Раніше цю операцію проводили через великий розріз, але це могло призвести до деформації грудної клітки й хребта.

Лікарі видалили нижню хвору половинку легені Соломійки. Операція пройшла успішно – тепер дитина повністю здорова й уже вирушила додому.

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