У Львові медики врятували дитину з рідкісним синдромом П’єра-Робена: вона була у вкрай важкому стані

Медики врятували маленьку Емілію зі Закарпаття. Дівчинка народилася з синдромом П’єра-Робена та розщілиною м’якого та твердого піднебіння.

Синдром П’єра-Робена – це рідкісна вада щелепно-лицевої ділянки з вираженим недорозвитком нижньої щелепи недуга, яка виникає в однієї дитини з 10-30 тисяч новонароджених, зазначають у львівському "Охматдиті".

Така вада спричиняє асфікцію – патологічний стан, коли організм не отримує достатню кількість кисню.

До медичного закладу дівчинку доставили одразу після народження. Вона була у вкрай важкому стані. Для полегшення дихання та ковтання дівчинці встановили трахеостому – спеціальну трубку, яку вводять у передню стінку трахеї.

Маленька Емілія - дівчинка з синдромом П'єра-Робена Лікарня "Охматдит"

За словами лікарів, малюки з таким синдромом мають проблеми з ковтанням. Якщо їм і вдається ковтнути один-два рази, то потім їжа або рідина можуть потрапити в дихальні шляхи. Це нерідко призводить до розвитку аспіраційної пневмонії.

"Дитина була у реанімації на штучній вентиляції легень (ШВЛ), бо надійшла у вкрай важкому стані. Ми ліквідували цей аспіраційний синдром.



Потім вона їла тільки через назогастральний зонд – трубку, що ставлять у шлунок через ніс. З нею вона прожила 10 місяців”, – розповів торкальний хірург Олег Линів.

Лицево-щелепна хірургиня Христина Погранична пояснила, що Емілія не могла дихати самостійно, бо її язик западав, перекриваючи дихальні шляхи. Єдиним способом полегшити стан дитини було постійне укладання її на живіт.

Тож коли маленькій пацієнтці виповнилось 9 місяців, її прооперували, щоб закрити розщілину піднебіння.

"Дуже важко вибрати оптимальний вік для операції на піднебінні. З одного боку хочеться швидше усунути вроджену ваду, щоб дитина могла нормально харчуватися, а з іншого – є загроза утрудненого дихання та ковтання, бо носо- та ротоглотки є звуженими", – сказав хірург Роман Огоновський.

Емілія з мамою Лікарня "Охматдит"

Через два місяці після хірургічного втручання Емілії забрали трахеостому. І хоч ситуація була складною, команді медиків вдалося відновити смоктальний рефлекс у дитини та налагодити самостійне харчування. Тепер вона має бути під постійним наглядом фахівців.

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