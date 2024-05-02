У Львові 39-річній жінці вчетверте за життя пересадили нирку

Львівські трансплантологи здійснили четверту трансплантацію нирки тій самій людині. Жінка майже 30 років бореться із нирковою недостатністю.

Як повідомили у Першому медичному об’єднанні Львова, це вперше вона отримала донорський орган в Україні, попередні три операції проводили за кордоном.

Пацієнткою стала 39-річна Марина Бесарабчик із міста Коростишів, що на Житомирщині. Боротьбу за своє здоров’я жінка веде з дитинства – у 10-річному віці в неї відмовили нирки. У цьому випадку врятувати дівчинку могла лише трансплантація органу.

Марина тричі їздила за кордон на операції, але перші дві пересаджені нирки не прижилися. Лише третя спроба виявилася успішною – донорський орган прослужив їй 20 років. Це – хороші показники, кажуть медики.

Коли Марині було 10, у неї відмовили нирки Перше медичне об'єднання Львова

Однак три року тому нирка перестала функціонувати, тож жінка змушена була проходити гемодіаліз – процедура фільтрації крові поза тілом людини. Фактично діалізний апарат заміняє роботу нирок.

"Це не життя, а існування. Ти не можеш десь поїхати, а мусиш через день по три години лежати на діалізі, де тебе постійно колять великими голками.

Час йде, а здоровий орган усе не знаходять. Це з'їдає, бо здається, що організм не витримає і це може бути твій останній діаліз", – розповіла Марина Бесарабчик.

Аби отримати нирку, жінка стояла в листі очікування на трансплантацію.

У Всесвітній день нирки, який традиційно відзначають у другий четвер березня, про Марину вийшов сюжет у новинах. А вже наступного дня сталося диво – Єдина державна інформаційна система трансплантації (ЄДІСТ) обрала її як реципієнта на пересадку органа від посмертного донора.

Операція минула успішно, нирка запрацювала ще до того, як хірурги завершили її оперувати Перше медичне об'єднання Львова

За словами лікарів-трансплантологів, хірургічне втручання минуло успішно, а нирка почала працювати ще до його завершення – на операційному столі.

Через 12 діб пацієнтку виписали з лікарні. Вона тимчасово проживає у Львові, бо потребує спостереження медиків. Каже, що мріє якнайшвидше повернутися до свого рідного міста.

Раніше ми розповідали, що японські вчені вперше у світі змогли здійснити пересадку ниркової тканини між ембріонами щурів.