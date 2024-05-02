У Львові 39-річній жінці вчетверте за життя пересадили нирку
Львівські трансплантологи здійснили четверту трансплантацію нирки тій самій людині. Жінка майже 30 років бореться із нирковою недостатністю.
Як повідомили у Першому медичному об’єднанні Львова, це вперше вона отримала донорський орган в Україні, попередні три операції проводили за кордоном.
Пацієнткою стала 39-річна Марина Бесарабчик із міста Коростишів, що на Житомирщині. Боротьбу за своє здоров’я жінка веде з дитинства – у 10-річному віці в неї відмовили нирки. У цьому випадку врятувати дівчинку могла лише трансплантація органу.
Марина тричі їздила за кордон на операції, але перші дві пересаджені нирки не прижилися. Лише третя спроба виявилася успішною – донорський орган прослужив їй 20 років. Це – хороші показники, кажуть медики.
Однак три року тому нирка перестала функціонувати, тож жінка змушена була проходити гемодіаліз – процедура фільтрації крові поза тілом людини. Фактично діалізний апарат заміняє роботу нирок.
"Це не життя, а існування. Ти не можеш десь поїхати, а мусиш через день по три години лежати на діалізі, де тебе постійно колять великими голками.
Час йде, а здоровий орган усе не знаходять. Це з'їдає, бо здається, що організм не витримає і це може бути твій останній діаліз", – розповіла Марина Бесарабчик.
Аби отримати нирку, жінка стояла в листі очікування на трансплантацію.
У Всесвітній день нирки, який традиційно відзначають у другий четвер березня, про Марину вийшов сюжет у новинах. А вже наступного дня сталося диво – Єдина державна інформаційна система трансплантації (ЄДІСТ) обрала її як реципієнта на пересадку органа від посмертного донора.
За словами лікарів-трансплантологів, хірургічне втручання минуло успішно, а нирка почала працювати ще до його завершення – на операційному столі.
Через 12 діб пацієнтку виписали з лікарні. Вона тимчасово проживає у Львові, бо потребує спостереження медиків. Каже, що мріє якнайшвидше повернутися до свого рідного міста.
Раніше ми розповідали, що японські вчені вперше у світі змогли здійснити пересадку ниркової тканини між ембріонами щурів.