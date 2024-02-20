Трансплантація у 2024 році: де і які послуги пацієнти можуть отримати безкоштовно
Національна служба здоров’я України уклала договори на надання медичних послуг пацієнтам, які потребують трансплантації органів, з 39 лікарнями. Такі операції для українців є безкоштовними в межах Програми медичних гарантій.
“Загалом 44 медичні заклади подали пропозиції щодо надання послуг за пакетами на проведення трансплантації. Після перевірки п’ятьом з них НСЗУ відмовила у можливості надання таких послуг у 2024 році”, – зазначають в Українському центрі трансплант-координації.
З переліком усіх медичних установ, де проводитимуть трансплантації органів, можна ознайомитися за посиланням.
Крім того, з 2024 року в рамках Програми медичних гарантій держава покриває витрати на трансплантацію органів. Для цього передбачено два окремі пакети:
- лікування дорослих і дітей методом трансплантації;
- лікування дорослих та дітей методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин.
Процес надання медичної допомоги за двома пакетами трансплантації розділене на три етапи:
- дотрансплантаційний період – проведення необхідних обстежень, аналізів пацієнтам і донорам, підготовка до оперативного втручання;
- трансплантаційний період – проведення операції з трансплантації органу, знеболення та лікування пацієнта після, спостереження за ним в стаціонарі;
- посттрансплантаційний період – медичні послуги, доступні пацієнту після виписки зі стаціонару (до 360 днів з моменту операції).
Детальніше про обсяг гарантованої безоплатної медичної допомоги, яка передбачена обома пакетами, можна дізнатися за посиланням.
Раніше у Міністерстві охорони здоров’я повідомляли, що тарифи на пересадку органів у 2024 році не змінювали. Так, тариф за трансплантацію залежатиме від органу:
- легені – понад 2,6 мільйона гривень;
- серце – понад 2 мільйони гривень;
- печінка – близько 1,4 мільйона гривень;
- нирки – 800 тисяч гривень.
Тариф на посттрансплантаційний період також залежить від органу, який пересадили, і може коливатися в межах від 185 до 193 тисяч гривень.
Вартість пересадки стовбурових клітин також все залежатиме від того, які клітини використовують (самого пацієнта, родинного чи неродинного донора), а також від від тривалості посттрансплантаційного супроводу хворого.
Найдорожчою є алогенна трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин. На неї виділили 2,4 мільйона гривень. Пацієнтів після таких операцій супроводжуватимуть 180 днів.