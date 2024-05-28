У Львові жінка народила дівчинку-богатирку: її вага здивувала лікарів

У Львові народилася дівчинка з богатирськими вагою і зростом – 5,5 кілограма і 60 сантиметрів.

Як повідомили у Першому медичному об'єднанні Львова, дівчинка народилась 20 травня. Її вирішили назвати Златою.

Це перша дитина 24-річної Христини та 25-річного Тараса Артишків.

Пара побралась у серпні 2023 року і незабаром після одруження дізналася радісну звістку, що молодята стануть батьками.

Вага немовляти здивувала навіть лікарів Перше медичне об'єднання Львова

"Вагітність протікала без проблем, животик ріс поступово. Багато хто очікував, що буде двійня. Але я знала, що буде одна дівчинка. Перед пологами нам прогнозували вагу 4 кілограми", – розповідає породілля.

Однак донечка не поспішала на зустріч з батьками – перейми у жінки почались на 41 тижні вагітності.

Спершу лікарі планували природні пологи. Однак після додаткових обстежень і замірів плоду вирішили провести кесарів розтин – вага дитини перевищувала розмір пологових шляхів.

"Малюки з великою масою тіла становлять близько 6-10% від загальної кількості новонароджених у лікарні. Але Злата своїми богатирськими вагою і зростом здивувала навіть бувалих акушерів-гінекологів", – додають лікарі.

Дівчинка народилась на 41-му тижні вагітності Перше медичне об'єднання Львова

Батьки пообіцяли своєму лікарю невдовзі повернутися за хлопчиком.

Нагадаємо, нещодавно лікарі у Львові протезували хлопчика, який втратив кінцівку через рак. Але навіть хвороба не зупинила бешкетника – він навчився їздити на велосипеді з однією ногою.