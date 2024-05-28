У Львові жінка народила дівчинку-богатирку: її вага здивувала лікарів
У Львові народилася дівчинка з богатирськими вагою і зростом – 5,5 кілограма і 60 сантиметрів.
Як повідомили у Першому медичному об'єднанні Львова, дівчинка народилась 20 травня. Її вирішили назвати Златою.
Це перша дитина 24-річної Христини та 25-річного Тараса Артишків.
Пара побралась у серпні 2023 року і незабаром після одруження дізналася радісну звістку, що молодята стануть батьками.
"Вагітність протікала без проблем, животик ріс поступово. Багато хто очікував, що буде двійня. Але я знала, що буде одна дівчинка. Перед пологами нам прогнозували вагу 4 кілограми", – розповідає породілля.
Однак донечка не поспішала на зустріч з батьками – перейми у жінки почались на 41 тижні вагітності.
Спершу лікарі планували природні пологи. Однак після додаткових обстежень і замірів плоду вирішили провести кесарів розтин – вага дитини перевищувала розмір пологових шляхів.
"Малюки з великою масою тіла становлять близько 6-10% від загальної кількості новонароджених у лікарні. Але Злата своїми богатирськими вагою і зростом здивувала навіть бувалих акушерів-гінекологів", – додають лікарі.
Батьки пообіцяли своєму лікарю невдовзі повернутися за хлопчиком.
Нагадаємо, нещодавно лікарі у Львові протезували хлопчика, який втратив кінцівку через рак. Але навіть хвороба не зупинила бешкетника – він навчився їздити на велосипеді з однією ногою.