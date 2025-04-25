Полюбляєте курятину? Вчені з’ясували, що цей різновид мʼяса може бути небезпечним для шлунка
Курятину заведено вважати більш здоровою альтернативою червоному м’ясу, однак нові дані вчених змушують переосмислити це твердження.
Команда науковців з Національного інституту гастроентерології в Італії виявила зв’язок між регулярним вживанням курятини та підвищеним ризиком ранньої смерті від онкологічних захворювань шлунково-кишкового тракту.
Результати їхнього дослідження опубліковані в журналі Nutrients, пише Medical Xpress.
Вчені протягом 20 років спостерігали за станом здоров’я 4 869 дорослих жителів Італії. Особливу увагу вони приділяли споживанню м’яса, зокрема курятини, та його зв’язку з розвитком раку травної системи.
"Хоча курятина й справді вважається більш безпечною для серця та судин, наші результати свідчать, що надмірне її споживання може нести інші ризики", – зауважив один з авторів дослідження професор Джанкарло Парміджано.
Науковці виявили, що в людей, які регулярно споживали понад 300 грамів курятини на тиждень, ризик розвитку раку шлунково-кишкового тракту та ранньої смерті через цю хворобу був на 27% вищим у порівнянні з тими, хто їв 100 грамів курятини або менше.
Це дослідження не стверджує, що курятина сама по собі є причиною раку.
Автори підкреслюють: потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти механізми впливу. Наприклад, значення можуть мати:
- спосіб приготування (смаження, панірування тощо);
- приправи та добавки, які використовуються під час готування;
- супутні фактори – вік, вага, шкідливі звички, дієта загалом.
Також не враховувався рівень фізичної активності, що може суттєво впливати на загальне здоров’я.
"Ми не закликаємо повністю відмовитися від курятини, але вказуємо на необхідність збалансованого харчування і помірності", – додає дієтологиня Франческа Рінальді.
Вона також порадила робити харчування якомога більш різноманітним – з бобовими, рибою, овочами та цільнозерновими продуктами.