В Україні для діагностики туберкульозу вперше почали застосовувати ШІ

У Львівській, Івано-Франківській і Сумській областях для діагностики туберкульозу почали використовувати штучний інтелект. Це перше медичне застосування моделей машинного навчання в Україні.

Для цього в медцентрах встановили надсучасне обладнання. Його використовують медичні працівники, які пройшли відповідний тренінг, повідомляють у Центрі громадського здоров'я МОЗ України.



Там зазначають, що у понад 40 країнах світу використовують штучний інтелект для обробки діагностичних даних.

ШІ читає рентген-знімки і проводить автоматичний аналіз, після чого відображає зони потенційної патології у вигляді теплової карти легенів. Це дозволяє виявити ураження з імовірністю від 1 до 100%.

За даними ВООЗ, туберкульоз є другою за розповсюдженням причиною смерті у світі. Більше 10 мільйонів людей продовжують щороку хворіти на цю хворобу.



Україна належить до групи країн з високим рівнем захворювання на туберкульоз. За прогнозами фахівців, повномасштабна війна в Україні може призвести до погіршення ситуації.



Нагадаємо, штучний інтелект виявив більше випадків раку молочної залози, ніж лікарі з багаторічним досвідом.



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