У вересні перші студенти почнуть вчитися на протезистів: що потрібно для здобуття професії

Оновлено 19.07.2024 о 15:22

У вересні 2024 року перші українські студенти почнуть вчитися на протезистів відповідно до затверджених стандартів.

Медичні університети у Львові, Харкові, Києві та Тернополі запускають відповідні програми магістратури.

Благодійний фонд "Пацієнти України" пояснив, що потрібно для здобуття цієї професії.

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Вимоги до майбутніх протезистів

Майбутні протезисти мають здобути ступінь магістра з протезування та ортезування, скласти додаткові незалежні іспити для отримання права на практику.

В Україні також мають розробити національний незалежний іспит — КРОК 2, який підсумує реформування освіти протезистів.

Після отримання магістерського звання фахівці повинні будуть скласти цей іспит, щоб отримати право працювати в Україні.

"До повномасштабної війни українська протезна галузь розвивалась поступово впродовж багатьох років, але швидка трансформація почалась лише після початку повномасштабної війни.

Аби задовольнити нетиповий для галузі попит, у 2022 році школи протезування створювалися "на ходу", де протезистів готували буквально за 2 тижні. Це було вимушене та тимчасове рішення, завдяки якому система витримала шалене навантаження", – пояснюють у фонді "Пацієнти України.

Тепер для протезистів запроваджується уніфікований та міжнародно визнаний підхід доступу до професії.

"Новий стандарт визначає, що роль протезиста-ортезиста має базуватися на доказовій практиці для надання клінічної оцінки, призначення, технічного дизайну й виготовлення протезів і ортезів.

Також фахівець повинен визначати цілі і складати реабілітаційний план, щоб відновити пацієнту якомога більше втрачених можливостей для повноцінної адаптації у суспільстві", – каже гендиректорка Protez Hub Антоніна Кумка, яка брала участь у розробці нового стандарту.

Зміни впроваджуються і для протезистів, які вже працюють на українському ринку. Після затвердження професійного стандарту в Україні почали розробляти професійні іспити.

Протезисти з необхідним досвідом зможуть заповнити форму та підтвердити свою кваліфікацію відповідно до нового стандарту.

Механізм підтвердження кваліфікації розробляють в рамках ініціативи "Реабілітація травм війни" у співпраці з Харківським національним медичним університетом та за підтримки БФ "Пацієнти України".

Як зазначили у Міністерстві соціальної політики, вступити на програму "Протезист-ортезист" можуть ті, хто вже здобув ступінь бакалавра, магістра, спеціаліста зі спеціальностей галузі знань:

22 "Охорона здоров’я";

163 "Біомедична інженерія";

16 "Хімічна інженерія та біоінженерія";

а також ті, хто здобув фах за напрямом 6.010203 "Здоров’я людини" або зі спеціальності 7.01020302 "Фізична реабілітація".

Подати документи на вступ можна:

на бюджетну форму навчання до 24 липня включно;

на контрактну – до 13 серпня.

Нагадаємо, торік в Україні затвердили Національний професійний стандарт для українських протезистів-ортезистів, відповідно до міжнародних вимог, а у 2024 році МОН запровадило відповідну спеціалізацію.

Примітка: текст доповнено. Оновлено перелік університетів та умови вступу на програму.