У вересні перші студенти почнуть вчитися на протезистів: що потрібно для здобуття професії
Оновлено 19.07.2024 о 15:22
У вересні 2024 року перші українські студенти почнуть вчитися на протезистів відповідно до затверджених стандартів.
Медичні університети у Львові, Харкові, Києві та Тернополі запускають відповідні програми магістратури.
Благодійний фонд "Пацієнти України" пояснив, що потрібно для здобуття цієї професії.
Вимоги до майбутніх протезистів
Майбутні протезисти мають здобути ступінь магістра з протезування та ортезування, скласти додаткові незалежні іспити для отримання права на практику.
В Україні також мають розробити національний незалежний іспит — КРОК 2, який підсумує реформування освіти протезистів.
Після отримання магістерського звання фахівці повинні будуть скласти цей іспит, щоб отримати право працювати в Україні.
"До повномасштабної війни українська протезна галузь розвивалась поступово впродовж багатьох років, але швидка трансформація почалась лише після початку повномасштабної війни.
Аби задовольнити нетиповий для галузі попит, у 2022 році школи протезування створювалися "на ходу", де протезистів готували буквально за 2 тижні. Це було вимушене та тимчасове рішення, завдяки якому система витримала шалене навантаження", – пояснюють у фонді "Пацієнти України.
Тепер для протезистів запроваджується уніфікований та міжнародно визнаний підхід доступу до професії.
"Новий стандарт визначає, що роль протезиста-ортезиста має базуватися на доказовій практиці для надання клінічної оцінки, призначення, технічного дизайну й виготовлення протезів і ортезів.
Також фахівець повинен визначати цілі і складати реабілітаційний план, щоб відновити пацієнту якомога більше втрачених можливостей для повноцінної адаптації у суспільстві", – каже гендиректорка Protez Hub Антоніна Кумка, яка брала участь у розробці нового стандарту.
Зміни впроваджуються і для протезистів, які вже працюють на українському ринку. Після затвердження професійного стандарту в Україні почали розробляти професійні іспити.
Протезисти з необхідним досвідом зможуть заповнити форму та підтвердити свою кваліфікацію відповідно до нового стандарту.
Механізм підтвердження кваліфікації розробляють в рамках ініціативи "Реабілітація травм війни" у співпраці з Харківським національним медичним університетом та за підтримки БФ "Пацієнти України".
Як зазначили у Міністерстві соціальної політики, вступити на програму "Протезист-ортезист" можуть ті, хто вже здобув ступінь бакалавра, магістра, спеціаліста зі спеціальностей галузі знань:
- 22 "Охорона здоров’я";
- 163 "Біомедична інженерія";
- 16 "Хімічна інженерія та біоінженерія";
- а також ті, хто здобув фах за напрямом 6.010203 "Здоров’я людини" або зі спеціальності 7.01020302 "Фізична реабілітація".
Подати документи на вступ можна:
- на бюджетну форму навчання до 24 липня включно;
- на контрактну – до 13 серпня.
Нагадаємо, торік в Україні затвердили Національний професійний стандарт для українських протезистів-ортезистів, відповідно до міжнародних вимог, а у 2024 році МОН запровадило відповідну спеціалізацію.
Примітка: текст доповнено. Оновлено перелік університетів та умови вступу на програму.